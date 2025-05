El tuit que Àlex Delmàs vol que et guardis per a l'Inter - Barça de Champions

L'Estadi Olímpic Lluís Companys va viure una nit carregada d'emoció. Barcelona i Inter van signar un 3-3 ple de girs, errors defensius i demostracions de talent ofensiu. El que va començar amb un avantatge perillós per als italians va acabar amb el Barça igualant el marcador i deixant l'eliminatòria completament oberta.

Declaracions de jugadors i entrenadors: confiança malgrat els errors

Després del partit, els protagonistes van deixar clar que l'esperit competitiu segueix intacte. Robert Lewandowski, autor d'un dels gols, va declarar: “Mai baixem els braços. Sabem que marcar fora serà clau i podem fer-ho”.

Hansi Flick, per la seva banda, va reconèixer les dificultats defensives però va lloar la resiliència del grup: “Ens vam refer a cada cop. Ara tot depèn de nosaltres a Milà”. Des de l'Inter, Lautaro Martínez es va mostrar satisfet amb el resultat, recordant que “treure tres gols fora de casa sempre són valuosos”, però va admetre que no tot està decidit.

Opinions de la premsa i experts: elogis i alertes

La premsa catalana, com Mundo Deportivo i Sport, va destacar la capacitat de reacció del Barça i la mentalitat guanyadora que Flick ha instaurat en l'equip. Mitjans italians com La Gazzetta dello Sport van elogiar l'eficàcia ofensiva de l'Inter però van advertir sobre els riscos de confiar-se davant un Barça que domina el joc en molts trams. L'analista Julio Maldonado ‘Maldini’ va resumir el sentiment general: “Una eliminatòria tremendament igualada, on ambdós equips tenen motius per creure que poden estar a la final”.

L'afició i les xarxes socials: entre l'orgull i la preocupació

Les xarxes socials van reflectir el pols emocional de l'afició blaugrana. Mentre alguns van mostrar la seva frustració pels errors defensius, la majoria va valorar el coratge i el caràcter de l'equip.

L'etiqueta #BarçaInter va ser tendència mundial, i molts aficionats ja van començar a planificar el seu desplaçament a Milà, convençuts que l'equip pot aconseguir el pas a la final. L'ambient a les xarxes va deixar clar que l'equip compta amb el suport emocional de la seva afició, un factor que podria ser decisiu a la tornada.

L'arbitratge de Michael Oliver no va estar exempt de controvèrsia. Una possible mà no assenyalada a l'àrea de l'Inter i una falta prèvia en un dels gols italians van ser els principals punts de debat. Encara que les decisions no van canviar el marcador final, sí que van alimentar la sensació que el Barça haurà de superar els imprevistos.

Perspectives per a la tornada: tot per decidir

El Giuseppe Meazza serà l'escenari de la tornada, on el Barça haurà de corregir els seus desajustos defensius i aprofitar la seva capacitat ofensiva. Marcar almenys un gol és imprescindible, però l'equip ja ha demostrat aquesta temporada la seva solvència en grans cites fora de casa.

Flick ha insistit a mantenir la calma i treballar en els aspectes tàctics que van fallar a l'anada. La plantilla confia que l'experiència acumulada i el lideratge del tècnic seran claus.

El pronòstic que resumeix la fe blaugrana

Entre totes les veus que s'han pronunciat després de l'empat, una declaració ha captat especialment l'atenció de l'afició i dels mitjans. El reconegut analista tàctic i exjugador Àlex Delmàs, especialista en futbol europeu i col·laborador habitual en mitjans com BarçaTV i La Vanguardia, va llançar un missatge contundent a X:

"EL BARÇA DE FLICK GUANYARÀ AL GIUSEPPE MEAZZA. Guardeu això."

Una frase que no només reflecteix la seva confiança en el projecte de Flick, sinó també el sentiment d'una afició que creu fermament que aquest equip està llest per assolir la final de la Champions League 2025.