Última oportunitat: Optimisme al Reial Valladolid gràcies a Vicente Moreno

El Real Valladolid afronta una autèntica final en el seu pròxim partit a casa. La temporada no ha estat amable amb l'equip blac-i-violeta, enfonsat en l'última posició de LaLiga EA Sports, però la visita d'Osasuna, dirigit per Vicente Moreno, ofereix una nova oportunitat per revertir una dinàmica negativa que amenaça amb el descens.

La situació del Valladolid és crítica: no ha guanyat a l'Estadi José Zorrilla des del passat 11 de gener. En els últims cinc duels disputats com a local, els resultats han estat especialment durs, amb quatre derrotes contundents i només un empat. Aquesta mala ratxa ha enfonsat l'equip en la taula classificatòria i la permanència sembla ara mateix un repte complicat, gairebé utòpic.

| Real Valladolid

No obstant això, malgrat el panorama ombrívol, existeix cert optimisme a Valladolid. Vicente Moreno, en particular, presenta un balanç molt desfavorable en els seus partits lluny de casa, una cosa que podria jugar a favor del Valladolid en aquesta ocasió.

Estadística ombrívola

Vicente Moreno té estadístiques particularment negatives quan dirigeix els seus equips fora de casa en Primera Divisió. Segons Pedro Martín (@pedritonumeros),en els 55 partits que ha disputat com a entrenador visitant en la màxima categoria espanyola, Moreno només ha aconseguit tres victòries:1-2 Èibar vs Mallorca, 1-2 Espanyol vs València i 0-2 Reial Societat vs Osasuna.

Aquest historial suggereix dificultats evidents per als equips de Moreno en escenaris complicats com el que l'espera a Zorrilla. Precisament, aquestes dades són un punt de motivació addicional per al Valladolid, que necessita urgentment sumar punts.

Vicente Moreno ha construït un Osasuna que aposta per un estil ordenat i disciplinat, però que ha patit durant bona part de la temporada per tancar resultats lluny del seu estadi. La seva capacitat defensiva és notable, encara que la poca efectivitat en atac ha condicionat clarament les seves possibilitats com a visitant.

Osasuna arribarà al partit amb una moral renovada després de trencar una ratxa negativa de vuit partits consecutius sense guanyar a LaLiga. Aquest triomf recent pot actuar com una arma de doble tall: pot suposar un estímul moral o, per contra, relaxar un equip navarrès que encara té dificultats clares quan juga fora de casa. Un triomf, a més, pot fer-los somiar amb Europa.

Per al Valladolid, guanyar a Osasuna suposaria no només una alenada d'aire fresc, sinó un possible punt d'inflexió que mantingui vives les esperances de permanència. Encara que el cert és que es presenta àmpliament fantasiosa. Aquest partit és vist per molts com l'última gran oportunitat per reaccionar i lluitar per la salvació.