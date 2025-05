José Álvarez revela el que Hansi Flick ha dit als jugadors després del Barça - Inter

L'Estadi Olímpic Lluís Companys va ser testimoni d'un duel que va tenir de tot. Barcelona i Inter van signar un empat 3-3 que, més enllà del resultat, va deixar emocions, polèmiques i un seguit de reaccions.

El que semblava una festa blaugrana es va convertir en un intercanvi constant de cops futbolístics. Tots dos equips van mostrar les seves virtuts ofensives i, també, algunes debilitats defensives que no van passar desapercebudes. Amb tot per decidir a la tornada, les mirades es van dirigir ràpidament a les declaracions.

Poc després del partit, els jugadors del Barça mostraven rostres seriosos. Robert Lewandowski, que va tornar a marcar en una nit gran, va declarar: “Aquest equip té ànima. Sabem el que ens juguem i anirem a Milà a guanyar”. Per la banda italiana, Lautaro Martínez va ser clar: “Hem complert amb el pla. Marcar fora era clau i ho hem aconseguit”.

Opinions dividides en la premsa internacional

Els mitjans no van trigar a valorar l'intens xoc. Mundo Deportivo va subratllar la capacitat de reacció del Barça malgrat els contratemps: “Aquest equip mai es rendeix”. Per la seva banda, La Gazzetta dello Sport va elogiar el temple de l'Inter: “Van saber resistir i aprofitar els seus moments amb eficàcia”.

| Canva, Real Madrid

L'analista espanyol Julio Maldonado 'Maldini' va resumir el sentir general: “Un empat que reflecteix la igualtat de l'eliminatòria. Tots dos equips van mostrar grandesa, però també errors a corregir”.

Les reaccions a les xarxes socials no es van fer esperar. L'etiqueta #BarçaInter es va convertir ràpidament en tendència mundial. Molts culers van expressar frustració pels gols encaixats, mentre que altres es van mostrar orgullosos de l'actitud de l'equip. “Amb aquest esperit podem guanyar a Milà”, va escriure un aficionat a Twitter.

Polèmiques arbitrals que van encendre el debat

L'arbitratge de Michael Oliver va ser un dels temes més comentats. Especialment una possible mà dins de l'àrea de l'Inter que no es va sancionar després de revisió del VAR. Alguns experts, com l'ex àrbitre Iturralde González, van assenyalar que la decisió va ser “ajustada, però possiblement errònia”. No obstant això, van coincidir que el col·legiat va encertar en altres jugades clau.

| Canva

El que Flick realment va dir al vestidor

La gran incògnita de la nit es va resoldre hores després gràcies a la intervenció del periodista José Álvarez a El Chiringuito de Jugones. Álvarez, amb fonts directes del vestidor blaugrana, va revelar que Hansi Flick es va dirigir als seus jugadors amb serenitat i un missatge potent:

“Els ha dit que ha passat tot el dolent que podia passar. Que malgrat això, l'equip ha respost i ara tenen tot a les seves mans per capgirar-ho a San Siro.” Aquestes paraules van ser clau per aixecar l'ànim i reforçar la convicció de cara al decisiu partit de tornada.

Tot queda obert a Milà

Les reaccions després del Barcelona vs Inter deixen clar que l'eliminatòria segueix absolutament oberta. El Barça buscarà aprendre dels errors i potenciar el seu esperit combatiu, mentre que l'Inter intentarà aprofitar el lleuger avantatge emocional que atorguen els gols a domicili.