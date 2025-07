Antonio Hidalgo no ve sol: El Dépor treballa en el fitxatge gratuït d’un ex Osca

La direcció esportiva del Deportivo traça un pla ferm per blindar la plantilla abans de l'inici de la pretemporada. Després de la incorporació de Lucas Noubi, apuntalant l'eix defensiu, el cos tècnic d'Antonio Hidalgo es fixa ara en el carril esquerre.

El nom que sobresurt a la llista és el d'un lateral esquerrà amb dots ofensius i experiència a Segona, lliure després de la seva etapa a l'Osca.

L'esquema d'Hidalgo encaixa amb les virtuts del candidat. Un lateral que trenqui línies, que entengui el futbol ofensiu i que combini desplegament i solidesa al darrere. I l'objectiu de la directiva corunyesa encaixaria perfectament com a soci d'un extrem o en banda oberta, aprofitant centrades, passades a l'espai i ajudes al darrere.

Antonio Hidalgo aposta pel carril esquerre

Ignasi Vilarrasa, de 25 anys i format a La Masia, ha estat un habitual a l'Osca en les últimes tres temporades, on va disputar 44 partits la temporada 2024‑25, amb 3.356 minuts, un gol i 8 assistències a Segona Divisió.

Destaca la dada de 8 passades de gol, que evidencien la seva capacitat per incorporar-se a l'atac i generar perill des de la banda.

Les seves xifres es reflecteixen en un gran rendiment per 90 minuts: 0,22 assistències, 1,5 passades clau i un 77,6 % d'encert en passades.

A més, suma 1,01 duels defensius, 0,56 intercepcions i 2,71 refusos per partit, una aportació equilibrada entre defensa i atac.

La seva expulsió (una vermella) en 41 partits és anecdòtica; acumula només 5 targetes, un comportament correcte i competitiu.

El Dépor detecta una oportunitat

Segons Marca, el Dépor es troba en negociacions avançades per concretar el seu fitxatge a cost zero. La condició d'agent lliure i el coneixement de Vilarrasa sobre la idiosincràsia de la Segona fan que el club el vegi com un reforç intel·ligent i econòmic, ideal per donar continuïtat al projecte d'Hidalgo juntament amb Noubi.

| XCatalunya, RC Deportivo

A Osca el retorn és complicat. El club li va oferir renovar, però les parts no han arribat a un acord. Vilarrasa se sent còmode a El Alcoraz, però també valora la possibilitat de fer un pas endavant i assumir nous reptes, com el que proposa el Dépor.

Un perfil tàctic que enforteix el projecte

Amb la seva arribada, el Deportivo guanyaria versatilitat tàctica. Un lateral ofensiu que pugui actuar d'interior, oferir amplitud i sostenir les transicions en bloc. Vilarrasa ve a sumar frescor, competitivitat i recorregut, valors que el Dépor cerca en la seva reconstrucció.

Resta per saber si tots dos reforços arribaran a temps per a la pretemporada, però l'afició rendeix elogis a la planificació: joves amb projecció i fugues tàctiques ben cobertes.