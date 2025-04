Ansu Fati supera tots els límits després del Barça - Celta: Els culers diuen prou

La tensió en un vestidor d'elit pot ser elevada, especialment en clubs grans com el FC Barcelona, on la pressió per rendir sempre al màxim és constant. No obstant això, de vegades la frustració acumulada es manifesta de formes inesperades i exagerades.

Això és exactament el que va ocórrer amb Ansu Fati després del recent partit del Barça davant el RC Celta de Vigo, en el qual el davanter blaugrana no va tenir oportunitat de disputar ni un sol minut.

Encara que el Barcelona es va emportar una important victòria per 4-3 en un partit d'infart gràcies a un gol agònic de Raphinha, no tot va ser alegria a la banqueta blaugrana. La decisió de l'entrenador Hansi Flick de no donar minuts a Ansu Fati va generar una reacció airada i sorprenent del jugador, que no va passar desapercebuda ni per a les càmeres ni per a l'afició.

| Canva

Les imatges parlen per si soles

La plataforma DAZN va captar el moment exacte de l'empipament del futbolista, que, ple de frustració, va protagonitzar una escena molt comentada a les xarxes socials. En les imatges difoses es pot veure clarament a Fati descarregant la seva ràbia a base de puntades contra elements de la banqueta blaugrana després de confirmar-se que no participaria en l'encontre, malgrat haver estat escalfant en diverses ocasions durant la segona meitat.

Aquesta situació ha causat un gran enrenou en la comunitat blaugrana. Nombrosos seguidors culers, malgrat l'afecte que habitualment mostren cap al jove canterà, consideren que Ansu ha sobrepassat clarament els límits del respecte i la professionalitat exigida a un jugador del Barça.

Les xarxes socials s'han omplert de missatges tant crítics com decebuts, instant el futbolista a reflexionar sobre les seves accions.

Per a molts aficionats, l'actitud de Fati podria ser comprensible a causa de la frustració esportiva que està vivint aquesta temporada, en la qual no ha gaudit de la regularitat esperada i ha estat relegat a un segon pla per decisions tècniques.

Però també hi ha consens que la seva reacció no està justificada sota cap circumstància, especialment per la imatge negativa que projecta tant cap al club com cap als propis companys i cos tècnic.

| ixdesignlab, Icons8 Photo, F.C. Barcelona, XCatalunya

Silenci oficial... per ara

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no s'ha pronunciat públicament encara sobre l'incident, encara que s'espera que el club gestioni la situació internament per evitar més conflictes i que això pugui afectar la dinàmica positiva de l'equip, que segueix líder en la classificació de LaLiga.

El futur immediat d'Ansu Fati podria estar en qüestió després d'aquesta polèmica reacció, especialment tenint en compte la necessitat del Barcelona de mantenir un vestidor unit i centrat en els objectius finals de la temporada. Ansu no va voler marxar a l'hivern tot i que tenia ofertes. Flick va ser clar però ell sembla no acceptar-ho.