Ansu Fati supera todos los límites tras el Barça - Celta: Los culers dicen basta

La tensión en un vestuario de élite puede ser elevada, especialmente en clubes grandes como el FC Barcelona, donde la presión por rendir siempre al máximo es constante. Sin embargo, a veces la frustración acumulada se manifiesta de formas inesperadas y exageradas.

Eso es exactamente lo que ocurrió con Ansu Fati tras el reciente partido del Barça ante el RC Celta de Vigo, en el que el delantero azulgrana no tuvo oportunidad de disputar ni un solo minuto.

Aunque el Barcelona se llevó una importante victoria por 4-3 en un partido de infarto gracias a un gol agónico de Raphinha, no todo fue alegría en el banquillo azulgrana. La decisión del entrenador Hansi Flick de no dar minutos a Ansu Fati generó una reacción airada y sorprendente del jugador, que no pasó desapercibida ni para las cámaras ni para la afición.

Las imágenes hablan por sí solas

La plataforma DAZN captó el momento exacto del enfado del futbolista, que, lleno de frustración, protagonizó una escena muy comentada en redes sociales. En las imágenes difundidas puede verse claramente a Fati descargando su rabia a base de patadas contra elementos del banquillo azulgrana tras confirmarse que no participaría en el encuentro, a pesar de haber estado calentando en varias ocasiones durante la segunda mitad.

Esta situación ha causado un gran revuelo en la comunidad blaugrana. Numerosos seguidores culers, a pesar del cariño que habitualmente muestran hacia el joven canterano, consideran que Ansu ha sobrepasado claramente los límites del respeto y la profesionalidad exigida a un jugador del Barça.

Las redes sociales se han llenado de mensajes tanto críticos como decepcionados, instando al futbolista a reflexionar sobre sus acciones.

Para muchos aficionados, la actitud de Fati podría ser comprensible debido a la frustración deportiva que está viviendo esta temporada, en la que no ha disfrutado de la regularidad esperada y ha sido relegado a un segundo plano por decisiones técnicas.

Pero también hay consenso en que su reacción no está justificada bajo ninguna circunstancia, especialmente por la imagen negativa que proyecta tanto hacia el club como hacia los propios compañeros y cuerpo técnico.

Silencio oficial... por ahora

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no se ha pronunciado públicamente todavía sobre el incidente, aunque se espera que el club maneje la situación internamente para evitar más conflictos y que esto pueda afectar la dinámica positiva del equipo, que sigue líder en la clasificación de LaLiga.

El futuro inmediato de Ansu Fati podría estar en cuestión tras esta polémica reacción, especialmente teniendo en cuenta la necesidad del Barcelona de mantener un vestuario unido y centrado en los objetivos finales de la temporada. Ansu no quiso irse en invierno pese a que tenía ofertas. Flick fue claro pero él parece no aceptarlo.