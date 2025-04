Tomás Roncero hiperventila a Twitter després de la derrota del Barça: 'Negreira...'

per Mireia Puig

El futbol mai està lliure de polèmica i, de vegades, el centre d'aquestes disputes no està únicament sobre la gespa, sinó que també es trasllada a les xarxes socials. Aquesta vegada, un nom conegut per a tothom, el periodista madridista Tomás Roncero, ha tornat a encendre Twitter amb unes declaracions explosives que no han deixat indiferent a ningú. El context: el recent encontre disputat entre el FC Barcelona i el RC Celta de Vigo a LaLiga EA Sports.

Victòria del Barça després d'una remuntada de veritat

Després d'un partit vibrant i ple d'emoció, el Barça va acabar imposant-se per 4-3, gràcies a un penal decisiu convertit per Raphinha al minut 98, quan molts ja consideraven l'empat com un resultat definitiu.

Aquesta circumstància va despertar la indignació del polèmic periodista esportiu, qui no va trigar a publicar la seva habitual opinió incendiària a Twitter, apuntant directament a una de les majors polèmiques recents en la història del club català.

"Vuit minuts de descompte, penal al final... El Barça de la nostra negreira Lliga domèstica en estat pur", va escriure Roncero, en clara al·lusió al cas Negreira, que va involucrar acusacions de suposats pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira.

El tweet ràpidament es va tornar viral, acumulant milers de visualitzacions, reaccions i compartits en qüestió de minuts, avivant encara més la polèmica entorn a l'arbitratge del futbol espanyol.

La indignació del periodista no només es va centrar en la durada del temps afegit o en la decisió de l'àrbitre, sinó en l'acumulació de circumstàncies que, segons el seu punt de vista, van afavorir clarament l'equip blaugrana. Els vuit minuts de descompte van ser interpretats per Roncero com una mesura desproporcionada que permetia al Barça buscar la victòria de forma insistent fins a aconseguir-ho. Una vegada més, Roncero plorant.

Partidàs a l'Estadi Olímpic Lluís Companys

El partit en si va ser tot menys tranquil. Encara que inicialment el conjunt blaugrana va prendre la davantera amb un gol primerenc de Ferran Torres, el Celta va saber reaccionar amb contundència, gràcies a un brillant triplet del davanter gallec Borja Iglesias.

Quan el marcador semblava totalment advers per als interessos culers, van arribar els canvis estratègics de Hansi Flick. Dani Olmo i Lamine Yamal van entrar per revolucionar l'encontre i aconseguir una remuntada èpica que va acabar culminant en polèmica.

Les paraules del periodista madridista han estat interpretades per molts com a part de l'habitual duel dialèctic entre aficions, però també han servit per reavivar ferides recents del futbol espanyol relacionades amb l'arbitratge i la transparència.

Les xarxes no van trigar a reaccionar a la publicació de Roncero amb opinions dividides. D'una banda, aficionats madridistes van donar suport fermament al seu discurs crític, mentre que els seguidors culers i aficionats neutrals van rebutjar vehementment aquestes acusacions, qualificant-les de conspiranoiques.