Gir de 180 graus amb Ansu Fati: El davanter del Barça pren una decisió

La situació d'Ansu Fati al FC Barcelona és, com a mínim, complexa i decebedora per a un futbolista que semblava destinat a liderar l'atac blaugrana durant una dècada. Tot i que en el seu dia va heretar el mític dorsal '10' que va deixar vacant Leo Messi, la realitat actual del jove atacant és radicalment diferent, i tot apunta que aquest estiu podria protagonitzar una sortida sorprenent del Camp Nou.

La temporada 2024-25 ha estat lluny de ser el que Ansu Fati imaginava. L'internacional espanyol viu un moment extremadament delicat al club blaugrana. Amb contracte fins al 2027, el que en el seu dia va ser una relació idíl·lica s'ha convertit en una situació frustrant i difícilment sostenible per a ambdues parts.

El seu paper en l'esquema de Hansi Flick ha anat reduint-se paulatinament fins a convertir-se pràcticament en residual. En concret, Fati no juga ni un sol minut amb el Barça des del passat 4 de gener, quan va disputar només 28 minuts a la Copa del Rei davant el modest Barbastro. Aquesta circumstància l'ha portat a sentir-se desplaçat i qüestionat internament per primera vegada des que va pujar al primer equip.

El davanter de només 22 anys sent que necessita fer un pas endavant en la seva carrera, i aquesta decisió ja l'hauria pres en les últimes setmanes. Ara està disposat a escoltar propostes per poder recuperar la confiança perduda i la continuïtat que requereix per demostrar tot el talent que atresora.

Estadístiques destacades i temporada frustrant

La participació d'Ansu Fati durant l'actual campanya és extremadament limitada. L'atacant espanyol amb prou feines acumula 187 minuts jugats en 8 partits oficials, sense haver marcat ni assistit en cap competició. Aquests números de participació són els més baixos de la plantilla blaugrana, superant únicament Andreas Christensen, lesionat des de la jornada inaugural.

El seu rol ha quedat reduït a minuts esporàdics i residuals, quelcom insuficient per a algú cridat a ser una peça clau del projecte. Aquestes dades reflecteixen clarament que Ansu no compta amb la confiança necessària del cos tècnic. La paciència del jugador s'ha esgotat davant la manca d'oportunitats, i tot indica que l'única solució viable és buscar un nou horitzó. Així ho assegura elMundo Deportivo.

El malestar d'Ansu Fati i les opcions sobre la taula

Diverses fonts properes al jugador han revelat que Ansu està profundament decebut. En alguns entrenaments recents va ser fins i tot el millor en exercicis de definició, però va observar amb frustració com les xarxes socials oficials del club destacaven altres companys per sobre d'ell. Aquest detall, aparentment menor, reflecteix el nivell de distanciament que existeix actualment entre el davanter i el club.

Durant el mercat d'hivern, Fati va tenir propostes interessants d'equips europeus com Ajax, Borussia Dortmund i Besiktas, encara que en aquell moment va optar per seguir al Barça després d'una conversa tranquil·litzadora amb Hansi Flick. No obstant això, la situació no ha canviat, sinó que fins i tot ha empitjorat en aquest tram final de temporada.

Ara, equips importants de diverses lligues han tornat a sondejar el seu fitxatge per al pròxim estiu, amb projectes atractius i un rol protagonista assegurat. Ansu, a diferència del que va succeir a l'hivern, ara sí sembla decidit a emprendre un nou camí.