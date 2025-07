Lamine Yamal no es talla: La seva vacil·lada de categoria a Gavi i Lewandowski

La pretemporada del FC Barcelona ha començat entre una enorme expectació. Els focus apunten a la gespa de la Ciutat Esportiva, on la plantilla blaugrana ha donat el tret de sortida a una campanya que promet emocions fortes. En aquest inici, no és només el retorn de les grans estrelles el que atrau l'atenció, sinó també els gestos, els riures i les imatges que mostren l'ambient distès i la qualitat desbordant d'alguns dels seus jugadors més joves.

L'equip es troba en plena fase de preparació sota l'atenta mirada del cos tècnic i la directiva, que ha deixat clar el seu objectiu de tornar a lluitar per tots els títols. La il·lusió de l'afició creix amb cada sessió, especialment quan els protagonistes a les xarxes socials no són altres que els futbolistes cridats a marcar una era al club.

El show viral de Lamine Yamal i l'ambient de vestidor al Barça

Les imatges compartides pel club als seus comptes oficials no han trigat a fer la volta al món. Un dels vídeos més vistos del dia ha estat el protagonitzat per Lamine Yamal, que va tornar a deixar detalls de la seva enorme classe en el primer entrenament. El jove extrem es va lluir amb un regat de fantasia davant Gavi i Lewandowski, combinant rapidesa, tècnica i aquella mica de desimboltura que ja s'ha convertit en el seu segell personal.

| FCB

La jugada, en què executa una cua de vaca i deixa literalment per terra el davanter polonès, mostra la seva bona relació amb aquests dos futbolistes, que també van ser al seu aniversari. Lluny de qualsevol tensió, el vestidor blaugrana va transmetre complicitat i bon ambient, un factor clau de cara a un any carregat de desafiaments. La seqüència va ser tan espectacular que el compte oficial del Barça a Twitter la va acompanyar amb el missatge: "Lamine no té cap sentit", fent referència al nivell de talent que atresora l'internacional espanyol.

Lamine Yamal: entre la polèmica i la consolidació com a estrella

No tot ha estat futbol els darrers dies per al canterà. Lamine Yamal acaba de fer 18 anys i la seva celebració s'ha convertit en un dels temes més comentats fora dels terrenys de joc. A la seva multitudinària festa hi van assistir desenes de cares conegudes, però també han plogut crítiques per un polèmic espectacle en què van participar persones amb nanisme. L'enrenou mediàtic, lluny d'afectar el seu rendiment, ha servit per demostrar la fortalesa mental d'un jugador cridat a ser figura.

Mentrestant, l'entitat blaugrana ultima els detalls per anunciar oficialment la renovació del futbolista, que signarà avui mateix un nou contracte amb el club de la seva vida. I no només això: Lamine Yamal portarà el dorsal 10, tot un símbol i una herència que només els escollits han vestit al Camp Nou. Les expectatives són màximes després de la seva última temporada, en què no només va ser decisiu a LaLiga, sinó que també s'ha colat entre els principals candidats a la Pilota d'Or, una cosa insòlita per la seva edat.

El que està clar és que cada moviment de Lamine Yamal, dins i fora del camp, serà analitzat al mil·límetre. Amb només 18 anys, ha aconseguit el que pocs: ser un ídol per a l'afició culer i una referència per als amants del futbol espectacle. La seva personalitat, la seva desimboltura i la seva capacitat per crear màgia a cada entrenament expliquen el perquè de la il·lusió que desperta.