Alfredo Duro en shock tras gol de Ferran Torres: Carme Barceló lo silencia, 3 palabras

El Mallorca y el Barça están firmando un inicio de temporada muy intenso en Son Moix, cargado de tensión. La primera parte ha dejado dos expulsiones en el conjunto local y un segundo gol azulgrana envuelto en polémica. La jugada ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde periodistas y aficionados han debatido sobre lo sucedido.

Todo ha ocurrido poco antes del descanso. Raíllo ha caído al suelo quejándose de un fuerte golpe en la cabeza. El central del Mallorca había recibido un pelotazo de Lamine Yamal y permanecía inmóvil sobre el césped. Algunos jugadores esperaban que el árbitro, Munuera Montero, detuviera el juego, pero la acción continuó. El balón ha acabado en los pies de Ferran Torres, que ha marcado el 0-2. La falta de celebración inicial en el Barça ha reflejado la sorpresa de sus propios futbolistas.

Alfredo Duro acusa al Barça de falta de deportividad

En redes sociales, Alfredo Duro ha mostrado su enfado con un mensaje que no ha pasado desapercibido. “Mientras un jugador del Mallorca cae desplomado, los del Barcelona marcan gol aprovechando que los contrarios se quedan parados”, escribió. El periodista ha calificado la acción como antideportiva y ha criticado duramente la actitud de los futbolistas azulgranas. Sus palabras han tenido gran repercusión y han acumulado miles de interacciones en pocos minutos.

| FCB

Carme Barceló responde con un contundente mensaje

La reacción no ha tardado en llegar. Carme Barceló, periodista habitual en programas deportivos, ha respondido citando el tuit de Duro con apenas tres palabras: “Lectura completamente equivocada”. Su intervención ha abierto un nuevo hilo de debate, con seguidores que respaldaban su postura y otros que defendían la visión de Duro. El intercambio refleja la división de opiniones que ha generado la jugada, tanto en medios como entre aficionados.

Un partido marcado por la polémica arbitral

El segundo gol no ha sido el único foco de protesta. El Mallorca terminó la primera mitad con dos expulsados: Manu Morlanes, por doble amarilla, y Vedat Muriqi, por una entrada peligrosísima sobre Joan García. El delantero kosovar ha golpeado con los tacos en la cabeza al portero azulgrana, lo que derivó en su roja directa. Estas acciones han alimentado la sensación de que las decisiones arbitrales favorecieron al Barça.

Expectación para una segunda parte de alta tensión

Con 0-2 en el marcador y dos hombres menos, el Mallorca afronta un reto casi imposible para puntuar. El Barça, vigente campeón de LaLiga, tiene en su mano asegurar un debut con victoria, aunque las críticas por la jugada del segundo gol seguirán marcando la conversación. Lo que está claro es que este inicio de temporada deja una imagen de Son Moix cargada de polémica y un debate que seguirá vivo después del pitido final.