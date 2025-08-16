Oficial: Nova incorporació del Racing de Santander que il·lusiona José Alberto López

L'afició del Racing de Santander comença la temporada amb un aire d'il·lusió renovada. L'equip ha iniciat la campanya amb una victòria sòlida davant el Castelló per 3-1, un resultat que confirma l'ambició del conjunt dirigit per José Alberto López. L'objectiu no és cap altre que repetir, o fins i tot millorar, la gesta del curs passat, quan el club va assolir el playoff d'ascens a Primera Divisió. A Santander es respira optimisme i es percep que els reforços d'aquest estiu estan cridats a marcar diferències.
El club càntabre ha anunciat la incorporació de Peio Canales, un migcampista ofensiu de 20 anys que arriba cedit des de l'Athletic Club fins al pròxim 30 de juny. Format a la pedrera de Lezama, Canales ja ha disputat vuit partits a Primera Divisió, debutant el setembre passat davant el Sevilla FC a San Mamés. La seva experiència en categories inferiors de la Selecció Espanyola, amb sis partits a la Sub-19 i vuit a la Sub-18, avala el potencial d'un jugador molt complet.
En la seva etapa al filial bilbaí, Canales va acumular 18 partits a Primera Federació i 26 a Segona Divisió entre 2023 i 2025. La seva cessió al Racing li ofereix l'oportunitat de créixer en un entorn competitiu, sumant minuts en una plantilla que aspira a lluitar per les posicions altes de LaLiga Hypermotion.
Declaracions d'Ernesto Valverde sobre la seva cessió
El tècnic de l'Athletic, Ernesto Valverde, ha explicat les raons de la sortida temporal de Canales. Segons les seves paraules, el futbolista tenia per davant altres jugadors en la rotació i el club va considerar que el més idoni era que afrontés el repte de superar una categoria. A més, Valverde no va dubtar a destacar que veu en ell un possible jugador important per a l'Athletic en el futur. Aquest suport públic afegeix valor a la seva arribada a Santander, on l'entorn espera que pugui demostrar el seu talent.
Un cognom amb història a Santander
L'arribada de Canales no ha passat desapercebuda per a l'afició racinguista, especialment pel record de Sergio Canales, un dels majors talents sorgits de la pedrera santanderina. Tot i que no existeix vincle familiar, el paral·lelisme en el cognom i en la posició al camp ha despertat certa simpatia entre els seguidors.
Amb aquest moviment, el Racing suma ja tres fitxatges per a la temporada 2025/26. Abans van arribar el porter búlgar Plamen Andreev, procedent del Feyenoord, i el davanter Asier Villalibre, cedit per l'Alabès i ja protagonista amb un gol en el seu debut oficial. El rendiment immediat d'aquestes incorporacions reforça la idea que la direcció esportiva ha encertat en la planificació, apostant per joventut, talent i experiència a parts iguals.
Expectatives per a la temporada
La Lliga tot just ha començat i el Racing ja ha mostrat senyals de competitivitat. Amb un atac reforçat i un mig del camp que ara guanya creativitat amb Canales, les aspiracions de José Alberto López semblen ben fonamentades. El repte serà mantenir la regularitat durant tot el curs per convertir el somni de l'ascens en una realitat tangible.
