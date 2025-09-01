Gabi celebra les noves incorporacions del Rayo: el Real Zaragoza vol pescar a Vallecas

El tancament s'accelera a Vallecas amb partits cada tres dies i marge mínim. La planificació assumeix la fase de Conference League i una Lliga que comença exigent. L'equip suma quatre punts després de tres jornades i necessita fons d'armari immediat. La direcció esportiva ha prioritzat dues posicions per sostenir la càrrega competitiva de la tardor. En aquest context, el Real Zaragoza mou fitxa per fer-se amb dos jugadors de la plantilla del Rayo.
Dues necessitats clares: un porter competitiu i un davanter autosuficient
El club vol un porter preparat per rotar sense baixar prestacions i un punta capaç de fixar, descarregar i atacar l'àrea. La primera incorporació ha d'elevar la competència sota pals i permetre descansos. La segona apunta a un perfil potent a l'espai, amb gol i treball sense pilota per activar els extrems.
Vallecas ha activat operacions que també mouen peces fora. Per aquesta raó el Zaragoza podria tenir una gran oportunitat per fer-se amb les dues peces que tant anhela.
Efecte dòmino: moviments a Vallecas amb impacte a Saragossa
El Rayo ja té un fitxatge tancat. El davanter brasiler, Alemao, té un acord avançat per arribar traspassat per 5,5 milions, amb un percentatge de plusvàlua reservat al seu club d'origen. D'altra banda, Íñigo Pérez ja té un nom per a la seva porteria, el porter portuguès Luis Maximiano.
Encaix tàctic: el que guanya Íñigo Pérez i el que busca Gabi
L'arribada imminent d'un nou porter al Rayo obre la sortida de Dani Cárdenas al Zaragoza. Txema Indias accelera per tancar el català i reforçar la plantilla de Gabi Fernández. L'estiu va deixar moltes alternatives a la porteria i va arribar Adrián Rodríguez, però faltava experiència immediata.
Cárdenas té 28 anys, 1,86 metres i contracte al Rayo fins al 2027. La seva taxació actual ronda 1,8 milions i acredita 900 minuts oficials la temporada passada. Va disputar sis partits de Lliga i quatre de Copa, amb només tres gols encaixats. Aquest perfil fiable competiria amb Adrián Rodríguez i donaria seguretat immediata al Zaragoza.
No seria l'únic moviment amb origen al Rayo en aquests dies decisius.El central Pelayo González figura al radar blanc-i-blau com a opció de mercat. Ha comptat molt poc per a Íñigo Pérez i la direcció esportiva explora una cessió immediata. La subhasta també inclou Racing, Córdoba i Mirandès a LaLiga Hypermotion.
El full de ruta saragossista implica prioritzar dues posicions abans de qualsevol tercer reforç. Gabi Fernández ha repetit que l'equip necessita un porter i un migcampista. L'objectiu és equilibrar la plantilla i sostenir l'ambició competitiva del projecte.
Calendari i timing: 48 hores de vertigen i un full de ruta definida
El mercat abaixa la persiana el 2 de setembre i les operacions entren en el seu tram decisiu. El Rayo necessita inscriure a temps per no hipotecar les rotacions de Conference League. El Zaragoza, per la seva banda, pretén tancar dues posicions abans del pròxim compromís, i avaluar després un tercer moviment si el mercat ho permet.