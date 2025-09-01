Antonio Cordón continua buscant un migcampista per al Sevilla: Hi ha un nou candidat

L'últim dia del mercat de fitxatges torna a situar el Sevilla com un dels grans agitadors. Amb diverses operacions obertes i l'obligació de quadrar comptes, la direcció esportiva dirigida per Antonio Cordón afronta una jornada frenètica en què la medul·lar s'ha convertit en prioritat.
Batista Mendy, fitxatge al radar de Nervión
El migcampista francès Batista Mendy va aterrar a la capital andalusa la passada nit i aquest matí ha estat enxampat a les oficines del Sevilla. Segons ha informat El Desmarque, el futbolista va passar a continuació per la clínica habitual del club per sotmetre's als exàmens mèdics previs a la seva signatura definitiva. L'operació, tal com confirmen mitjans francesos i turcs, es tancarà en forma de cessió procedent del Trabzonspor amb una opció de compra estimada en uns set milions d'euros.
Mendy, de 25 anys i 1,91 metres, respon a la carència més evident de la plantilla: l'absència d'un pivot físic. Criat a la pedrera del Nantes, va passar per l'Angers abans d'arribar a Turquia, on va acumular 83 partits oficials amb el Trabzonspor, marcant tres gols i repartint tres assistències. Pot actuar com a MCD o fins i tot com a central, una polivalència que Matías Almeyda valorarà en un equip que només comptava amb Gudelj, Agoumé i Sow com a especialistes a la medul·lar.
El Sevilla ha treballat amb el límit salarial al coll tot l'estiu. La sortida de Dodi Lukebakio al Benfica, encara no tancada però molt encaminada, es perfila com el moviment que facilita la inscripció de noves peces. Segons va revelar el diari AS, Antonio Cordón feia setmanes que negociava l'arribada de Batista Mendy, però fins ara no s'havia pogut desbloquejar per la necessitat de vendes i d'ingressos. L'arribada del francès confirma el canvi de cromos en un equip que cerca equilibri entre vendes importants i reforços estratègics.
Una jornada de vertigen al Sánchez-Pizjuán
El fitxatge de Batista Mendy apunta a ser el primer d'una cadena d'anuncis. Fabio Cardoso també és a prop de convertir-se en nou central sevillista i Alexis Sánchez espera rescindir amb l'Udinese per aterrar lliure a Nervión. A més a més, la secretaria tècnica explora sortides per a jugadors com Pedrosa, Kelechi Iheanacho o Rubén Vargas, amb l'objectiu d'alliberar fitxes i salaris que permetin més moviments en atac.
Què pot aportar Mendy a l'esquema d'Almeyda
El tècnic argentí insisteix des de la seva arribada a dotar el Sevilla de solidesa i múscul a la zona ampla. La incorporació de Mendy encaixa amb aquesta idea: un migcampista que recupera pilotes, imposa presència en duels aeris i allibera els homes més creatius. Amb la marató de partits que arriba entre Lliga i competicions europees, disposar d'un jugador d'aquest perfil era una necessitat inajornable.
L'anunci oficial del fitxatge s'espera en les pròximes hores, un cop superi la revisió mèdica. Amb Batista Mendy, el Sevilla comença a moure fitxa en un últim dia de mercat que promet no donar treva fins al tancament de mitjanit.