Alexia Putellas calla bocas: 'Mi presente...'

En su reciente viaje a Ciudad de México, la capitana del FC Barcelona, Alexia Putellas, fue protagonista en un acto cargado de simbolismo y compromiso social: la inauguración de la tercera sede de su Fundación Eleven, un proyecto destinado a transformar la vida de niñas en situación vulnerable a través del deporte.

En el Deportivo Azcapotzalco, cientos de personas, entre niñas beneficiadas, autoridades y medios de comunicación, escucharon a una Alexia cercana, comprometida y, como siempre, directa. Durante su intervención, la dos veces ganadora del Balón de Oro habló del poder transformador del fútbol.

Un mensaje para las nuevas generaciones

"Es muy importante que las niñas tengan acceso a instalaciones, al deporte, a la formación. No solo se trata de formar deportistas, sino personas", declaró Alexia. Su mensaje no fue únicamente inspirador, sino también pedagógico: "Hay que entender que ganar no es lo normal, que se aprende muchísimo más en las derrotas, que el camino del deporte está lleno de obstáculos y que cada paso cuenta."

La inauguración de esta sede consolida el impacto de la Fundación Eleven, que ya tiene presencia en Catalunya y Colombia. Ahora, con esta tercera ubicación en México, el proyecto se expande a un país con una rica cultura futbolística, donde las niñas a menudo enfrentan barreras estructurales para acceder al deporte en igualdad.

¿Futuro en la Liga MX Femenil?

Durante la rueda de prensa, como era de esperar, surgió la pregunta que muchos esperaban: ¿Podría Alexia Putellas jugar algún día en la Liga MX Femenil? La capitana culé respondió con la serenidad de quien sabe quién es y dónde está:

"Vivo el presente, y mi presente es el Barça, el club de mi vida."

Aunque no cerró ninguna puerta a largo plazo, dejó claro que no tiene en mente cambiar de aires: "Aquí en México ya tienen referentes muy potentes, mujeres futbolistas increíbles. Yo tengo todavía mucho por hacer en Barcelona, muchas metas por alcanzar", aseguró.

Cuando se le preguntó por las declaraciones del exfutbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández —quien afirmó en redes sociales que las mujeres deberían encaminar su energía hacia el cuidado del hogar y la nutrición—, Alexia fue contundente: "No estoy de acuerdo con esa frase. Seas hombre o mujer, eres libre de elegir lo que te haga feliz. Nadie debe encasillarte."

Un legado en marcha

A sus 31 años, Alexia Putellas ya ha ganado todo con el FC Barcelona: Champions, Ligas, Copas, Supercopas... pero sigue encontrando nuevas motivaciones. La temporada pasada, el conjunto azulgrana se quedó a las puertas del triplete, perdiendo la final de la Champions League contra el Arsenal.

No es solo una futbolista; es símbolo de una era. Una generación de niñas crece viéndola jugar, escucharla hablar y observar cómo utiliza su influencia para mejorar la vida de otras. Y por si alguien tenía dudas sobre su futuro inmediato, ella misma lo dejó claro al final de su intervención en México:

"Solo sé que estoy motivadísima por esta nueva temporada. Tengo contrato, tengo ilusión y tengo claro que mi presente —y espero que también mi futuro— está en el Barça."