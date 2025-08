El nom de 3 lletres de la mare d'Alèxia Putellas: Així l'ajuda amb la seva ruptura

La recent ruptura d'Alèxia Putellas ha estat una de les notícies més comentades a la premsa rosa. Darrere la imatge de fortalesa que projecta la futbolista, hi ha un espai íntim de suport emocional que ara pren més protagonisme: la seva mare.

El desenllaç després de l'Eurocopa: la fi del suport sentimental

En plena Eurocopa, mentre la selecció espanyola afrontava la final contra Anglaterra, va quedar palès que Alèxia no comptava amb el suport d'una parella al seu costat. Es va confirmar que Alèxia Putellas i Olga Ríos havien posat punt final a la seva relació.

La ruptura s'hauria produït fa tot just una setmana, reportada per Javi Hoyos. Aquest va afirmar que no hi havia terceres persones pel mig, sinó que la distància geogràfica entre Madrid i Barcelona hauria resultat insalvable.

Tot i que cap de les parts ha emès declaracions oficials, es va observar que Alèxia va deixar de seguir Olga a Instagram. Això va reforçar les especulacions sobre una separació definitiva després d'uns tres anys juntes.

El rol de la mare: un refugi emocional

Sense l'escalf d'una parella sentimental, Alèxia ha trobat consol en l'abraçada de la seva mare, Eli Segura. També l'escalf, des de la distància, de la seva germana Alba, que resideix a Medellín, Colòmbia. Quan la família es va retrobar a Catalunya no van celebrar un trofeu, sinó el 54 aniversari de la seva mare.

A Instagram, es va compartir un moment tendre: l'Eli apaga les espelmes d'un pa de pessic amb un “54” al costat d'Alèxia, que la besa al front. L'Alba apareix en videotrucada, participant des de l'altra banda del món. Aquest gest familiar simbolitza el suport incondicional que Alèxia ha tingut en aquest tram complex.

Una ruptura molt dolorosa

La parella havia mantingut la seva vida privada amb discreció. Fa dos estius van ser vistes juntes a Eivissa, captades per un paparazzi que va confirmar visualment el seu vincle. Al llarg de la seva relació es van enfrontar a alts i baixos, però sempre sorgeixen senyals que demostraven la seva unió. Fins que el silenci i la distància van començar a pesar en la relació.

Aquest període difícil ha unit encara més Alèxia amb la seva família. L'atenció s'ha centrat en la solidesa del seu vincle amb la seva mare. Fa uns dies van celebrar l'aniversari de l'Eli, un esdeveniment íntim, però significatiu en plena ressaca emocional de l'Eurocopa. La narrativa familiar ha deixat veure el rostre més humà d'Alèxia: sense parella, sí amb mare.

El que és clar és que Alèxia Putellas, després de trencar amb Olga Ríos, ha trobat suport emocional en la seva mare Eli Segura. La distància entre Madrid i Barcelona i la discreció mantinguda per la parella han estat factors clau en aquesta ruptura.