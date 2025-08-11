Àlex Delmàs habla claro sobre Fermín tras el Gamper: 'El Barça...'

En la noche del Trofeu Joan Gamper, además de la victoria del Barça, hubo un nombre que volvió a acaparar la atención: Fermín López. El mediapunta onubense, que ya cerró la pasada temporada con un tramo final brillante, sigue demostrando que está preparado para competir al máximo nivel pese a la feroz competencia en su posición.

La campaña anterior, Fermín cerró LaLiga con tres goles y una asistencia en los últimos cinco partidos. Un rendimiento que llegó en un contexto de máxima exigencia, con Dani Olmo asentado como titular indiscutible, Gavi en plena forma y jóvenes como Dro pidiendo paso (y obteniéndolo este verano). Pese a esa situación, el andaluz se ganó minutos y dejó claro que su capacidad de influencia en el juego no es circunstancial.

El mensaje de Àlex Delmàs tras el Gamper

El analista y exfutbolista Àlex Delmàs no dudó en pronunciarse tras el partido. En un mensaje en redes, fue contundente: "El Barça no puede dejar escapar nunca a Fermín", escribió. Acto seguido, enumeró las virtudes que, a su juicio, lo convierten en un perfil imprescindible: implicación, energía, llegada, capacidad de trabajo, inteligencia posicional y gol. Para Delmàs, se trata de "un mediapunta perfecto para el Barça de Flick" y de un jugador “intocable”.

| FCB

Sus palabras llegan en un momento en el que el Barça valora cada pieza de su plantilla para encajarla en el esquema de Hansi Flick. Y es que, aunque su puesto natural tiene nombres consolidados, Fermín está demostrando que su aportación puede ser diferencial.

Un perfil que encaja en el Barça de Flick

Bajo la dirección de Flick, el Barça busca un juego de alta intensidad, presión constante y transiciones rápidas. Fermín reúne esas cualidades. Su capacidad para llegar desde segunda línea, su instinto para aparecer en zonas de remate y su disposición para el trabajo defensivo lo hacen compatible con las exigencias del técnico alemán.

Además, su polivalencia para actuar en posiciones interiores o como mediapunta puro le permite adaptarse a distintos planteamientos tácticos, algo que puede darle ventaja a la hora de pelear por minutos.

Competencia directa con Gavi y Dani Olmo

La presencia de Fermín genera un interesante escenario en la plantilla. Dani Olmo sigue siendo una pieza clave para Flick, mientras que Gavi llega de una pretemporada espectacular en la que incluso ha sido el máximo goleador del equipo. A esto se suma Dro, la nueva joya de la cantera, que también reclama protagonismo. En este contexto, Fermín no solo compite por minutos, sino que obliga a elevar el nivel de todos sus rivales en la posición.

Más allá de lo futbolístico, Fermín transmite hambre y compromiso. Lo dejó claro en sus declaraciones recientes: quiere quedarse y triunfar en el Barça. Esa mentalidad, unida a sus cualidades técnicas y físicas, explican por qué voces autorizadas como la de Delmàs piden que el club lo mantenga como una pieza estratégica para el presente y el futuro.

Con LaLiga a punto de comenzar, la gran incógnita es cuántos minutos podrá acumular en un centro del campo tan poblado de talento. Lo que parece seguro es que, si mantiene este nivel, Flick tendrá muy difícil dejarlo fuera de sus planes.