Males notícies per a Gavi, Fermín ho deixa clar: 'Jo me'n vaig a...'

En la prèvia de l'inici de Lliga, el FC Barcelona ha trobat un nou focus d'atenció al seu centre del camp. I no per un fitxatge, sinó per la confirmació pública d'un jugador que ha dissipat tots els rumors sobre el seu futur. Una decisió que, de passada, altera la competència interna en una posició on la competència ja era ferotge.
Un partit que canvia el guió del seu estiu
Fermín López feia setmanes que era al centre de les especulacions. Es deia que podria marxar davant la manca de minuts, amb ofertes des d'Anglaterra, inclòs el Manchester United, trucant a la porta. La mitjapunta blaugrana semblava territori exclusiu per a Dani Olmo, amb Gavi brillant a la pretemporada com a màxim golejador i el jove Dro guanyant-se elogis. Tanmateix, l'escenari va canviar radicalment ahir a la nit, al Joan Gamper, quan Fermín va signar un doblet i un partit d'alt nivell que el va tornar a posar al focus.
El jugador va ser clau en la pressió alta de l'equip, va mostrar criteri en cada toc i va evidenciar que, si es queda, no serà per veure els partits des de la banqueta. La seva actuació va ser tan determinant que va eclipsar els dubtes generats en setmanes anteriors i va reforçar la confiança de Xavi Hernández en la seva plantilla.
Un missatge clar i directe davant les càmeres
La confirmació definitiva va arribar a l'entrevista posterior a l'encontre, emesa a TV3. Després de ser preguntat per les informacions que el situaven fora del club, l'andalús va ser rotund: "Jo em quedaré, la veritat és que és el meu somni i em quedaré, que estiguin tranquils". La frase, carregada de convicció, va dissipar qualsevol ombra de sortida i va deixar clar que lluitarà per un lloc.
El mitjapunta també va recalcar la importància del partit a escala col·lectiva: “Ha estat un gran partit de tot l'equip i ens serveix per guanyar confiança i ritme”. A més, va elogiar les noves incorporacions, destacant la seva ràpida adaptació i el potencial que aportaran aquesta temporada.
Una pugna directa amb Gavi
La permanència de Fermín no és una notícia menor per a Gavi. Tots dos comparteixen una zona del camp en què Dani Olmo és indiscutible. Si el de Huelva manté el nivell mostrat, obligarà el sevillà a competir cada minut per conservar la seva quota de protagonisme. I, com a teló de fons, les xerrameques extradeportives sobre una suposada mala relació entre les seves parelles han afegit un ingredient extra de tensió mediàtica, tot i que cap dels protagonistes ha volgut entrar en aquest terreny.
Per al tècnic, la situació té una lectura positiva. Tenir quatre futbolistes de qualitat per a una mateixa posició permet rotar, mantenir la intensitat i afrontar un calendari carregat amb més garanties. Dani Olmo, Fermín, Gavi i Dro, cadascun amb el seu estil, ofereixen variants tàctiques que poden ser determinants en diferents contextos de partit.
Amb el primer compromís de Lliga a tocar, el debat està servit. Fermín ha parlat al camp i davant els micròfons, deixant clar que no pensa cedir terreny. Ara li toca a Gavi respondre en la mateixa mesura perquè la pugna per la mitjapunta es converteixi en una de les històries més seguides del Barça 2025-26.