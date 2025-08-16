Alerta con Joan García, Deco habla sobre su lesión: 'El doctor me ha dicho...'

Los estrenos de temporada siempre llegan cargados de ilusión, pero también con momentos que alteran cualquier plan previo. El Barça afronta su debut liguero en Mallorca con la ambición de empezar fuerte y con el título en mente. No podía ser de otra manera. Sin embargo, un gesto inesperado en la previa ha hecho que todas las miradas se dirigieran hacia el mismo protagonista.

El susto de Joan García durante la fase de calentamiento

Joan García, elegido como portero titular por Hansi Flick, ha abandonado el césped con visibles gestos de dolor en su mano izquierda. Según ha explicado Helena Condis, el guardameta ha sufrido una luxación en uno de los dedos durante una estirada. El doctor del equipo ha logrado reducir la lesión y ha colocado una protección especial para que pudiera continuar. Minutos después, las cámaras de El Chiringuito TV han mostrado el vendaje que llevará durante todo el encuentro.

Deco tranquiliza a la afición antes del inicio del partido

El director deportivo del Barça, Deco, ha intervenido en Movistar LaLiga para confirmar que el portero puede jugar sin problemas. “El doctor me ha dicho que no tiene nada”, ha afirmado, disipando cualquier duda sobre su participación. Joan García, inscrito oficialmente esta misma mañana junto a Marcus Rashford, mantiene su debut como estaba previsto. La operación ha sido posible gracias a maniobras salariales y a ajustes realizados durante las últimas semanas de mercado.

| El Chiringuito

La reflexión de Deco sobre el mercado y la plantilla

Más allá de la lesión, Deco ha hablado sobre la situación general del club y el mercado de fichajes. Ha señalado que el Barça ha preferido conservar a sus jugadores clave antes que vender para generar ingresos rápidos. “Queremos dar estabilidad al proyecto y apostar por los jugadores que creemos”, ha explicado con firmeza.

El dirigente ha destacado que las inscripciones han respondido a las prioridades de Hansi Flick y a operaciones de reducción de gasto. Ha mencionado como clave la venta del 50% de los derechos de Trincao al Sporting de Lisboa. Esa transacción facilitó la llegada de Marcus Rashford y la inscripción de Joan García por la lesión prolongada de otro portero.

Un inicio con ambición y cautela para el vigente campeón

Deco ha insistido en que, pese a ser campeón de LaLiga, el Barça debe ir paso a paso durante esta temporada. Considera que los rivales se han reforzado y que la lucha por el título será intensa. El club confía en la continuidad del bloque, pero no pierde de vista la necesidad de competir cada semana.

Finalmente, Joan García saldrá en Son Moix con un vendaje protector en su mano izquierda. El susto inicial no le apartará de un debut que llega con expectación y bajo la atenta mirada de la afición culé.