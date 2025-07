Alegria per a Pellegrini: El Real Betis, molt a prop de tancar un fitxatge important

per Iker Silvosa

L'estiu avança i, com sol passar en aquests mesos, els aficionats del Real Betis segueixen amb atenció cada moviment de la direcció esportiva. L'afició bètica, que acostuma a somiar en gran cada pretemporada, espera amb expectació l'arribada de cares noves que puguin impulsar l'equip de Manuel Pellegrini en la pròxima campanya. El club verd-i-blanc, que ve d'una temporada exigent a LaLiga i amb objectius clars a Europa, es mou ràpid per reforçar la seva plantilla i, segons les últimes informacions, està a punt de tancar una de les incorporacions més prometedores del mercat.

El nom que més sona a les oficines del Benito Villamarín és el de Gonzalo Petit, davanter de només 18 anys que milita a Nacional de Montevideo, un dels grans clubs de l'Uruguai. Les negociacions han estat intenses els últims dies i fonts del club uruguaià, a través de declaracions del seu vicepresident Flavio Perchman, han confirmat que l'operació està pràcticament tancada, a falta dels últims serrells.

Petit s'ha guanyat l'atenció dels grans clubs europeus gràcies al seu rendiment a la lliga uruguaiana i, segons s'ha filtrat, el Betis hauria presentat una oferta definitiva que ronda els 6 milions d'euros pel 85% dels drets del futbolista, deixant el 15% restant en mans de Nacional per a una futura venda. A més, s'inclouen variables que podrien elevar la xifra fins als 7,5 milions.

| Instagram

No és casualitat que el Betis hagi apostat fort per Gonzalo Petit. El jove davanter ha marcat 12 gols en 34 partits amb Nacional i destaca pel seu olfacte golejador, la seva capacitat per generar-se les seves pròpies ocasions i la seva versatilitat en atac. Es tracta d'un jugador capaç d'associar-se fora de l'àrea, amb qualitat tècnica i molta personalitat en l'u contra u, característiques que encaixen a la perfecció amb l'estil de joc que proposa Pellegrini.

Competència internacional i estratègia del Betis al mercat

La direcció esportiva del Real Betis ha hagut de moure's ràpid, ja que no només clubs espanyols, sinó també diverses entitats europees, seguien de prop Petit. Aquest interès internacional no ha frenat l'ambició del conjunt sevillà, que busca avançar-se a la competència tancant l'operació abans que altres equips elevin la puja. L'aposta econòmica, important per a la dimensió del club, reflecteix la confiança en el potencial del jove uruguaià i la intenció de consolidar un projecte que combini experiència i joventut en atac.

L'arribada de Petit, però, obre una incògnita respecte al seu futur immediat al Betis. Segons es comenta a l'entorn verd-i-blanc, el club podria optar per cedir-lo a un equip de la Lliga Hypermotion per facilitar la seva adaptació al futbol europeu i permetre-li guanyar minuts abans de fer el salt definitiu al primer equip. Tanmateix, la decisió final dependrà tant de l'evolució del fitxatge com de la planificació que estableixi Pellegrini juntament amb la secretaria tècnica.

Manuel Pellegrini és conegut per saber treure el màxim rendiment a joves promeses i per la seva flexibilitat tàctica. En l'actual esquema del Betis, Petit podria complementar davanters com Cucho Hernández i Cédric Bakambu, aportant frescor i alternatives al front ofensiu. El seu perfil, més mòbil i associatiu, permetria explorar noves variants ofensives i dotar l'equip de més verticalitat, quelcom que l'afició verd-i-blanca ve demanant després de l'última temporada.

A més, el club ha après a treure profit de joves sud-americans els últims anys, quelcom que podria jugar a favor de la ràpida integració del davanter. Si finalment l'operació es concreta en els pròxims dies, l'afició podrà il·lusionar-se amb un futbolista a qui molts ja assenyalen com “el pròxim gran davanter uruguaià” i que podria convertir-se en protagonista de la pròxima temporada verd-i-blanca.