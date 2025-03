Albert Bermúdez estarà content: El club de la Premier que vol Frenkie de Jong

El FC Barcelona, sota la direcció de Hansi Flick, ha experimentat una notable transformació en la temporada 2024-2025, liderant LaLiga i avançant en competicions europees. No obstant això, la situació financera del club continua sent delicada, la qual cosa podria influir en les decisions sobre el futur d'alguns jugadors clau.​

Frenkie de Jong: Recuperació i renovació a l'horitzó

Frenkie de Jong, migcampista neerlandès de 27 anys, ha superat una lesió de turmell que el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant 163 dies. Des del seu retorn al gener de 2025, ha incrementat la seva participació, disputant el 66% dels minuts possibles i anotant dos gols en 15 partits de LaLiga.

Ha aconseguit treure-li la titularitat a Marc Casadó i ara seguirà en l'onze inicial després de la lesió del jove de la Masia.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

​El seu contracte amb el Barcelona expira el 2026, i encara que ambdues parts han mostrat interès en una renovació, encara no s'ha concretat un acord. Cal tenir en compte que de Jong té un dels salaris més elevats de la plantilla i això dificulta el procés de renovació. Aquesta incertesa ha despertat l'interès de clubs de la Premier League, especialment de l'Arsenal FC.​

Arsenal FC: Interès en el migcampista neerlandès

L'Arsenal, dirigit per Mikel Arteta, busca reforçar el seu centre del camp davant les possibles sortides de Jorginho i Thomas Partey. Després de la renovació de Joshua Kimmich amb el Bayern Munic, els 'Gunners' han posat la seva atenció en De Jong com a objectiu principal per enfortir el seu migcamp.

A més, el club londinenc està a prop d'assegurar el fitxatge de Martín Zubimendi, procedent de la Real Sociedad, mitjançant el pagament de la seva clàusula de rescissió. L'incorporació de De Jong complementaria un migcamp ja sòlid, juntament amb jugadors com Declan Rice i Martin Ødegaard.​

Gran temporada del Barça

Malgrat els desafiaments financers, el Barcelona ha mostrat un rendiment destacat en la temporada actual. Amb Hansi Flick, l'equip lidera LaLiga i ha assolit els quarts de final de la Champions League. ​

| Canva

No obstant això, la necessitat d'equilibrar les finances podria portar el club a considerar ofertes per jugadors clau. La possible venda de De Jong, si no s'aconsegueix una renovació, podria ser una de les mesures per alleujar la situació econòmica.​

Albert Bermúdez estarà content

La decisió sobre el futur de Frenkie de Jong serà crucial tant per al jugador com per al club. Una renovació asseguraria la continuïtat d'una peça clau en l'esquema de Flick, mentre que una venda podria proporcionar recursos financers necessaris per al FC Barcelona.​

Qui sí estaria content de la seva sortida és el periodista Albert Bermúdez. Molt conegut pel seu famós 1x1 dels jugadors del Barça al 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser, sempre ha demostrat certa animadversió cap a Frenkie de Jong. Encara que no tant com el que sent per Ferran Torres. Ambdós totalment justificat pel comportament que han tingut en certs moments.