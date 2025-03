Quin equip de la Premier League vol endur-se Jesús Rodríguez del Betis?

El Real Betis Balompié s'ha convertit en un club amb una pedrera envejable, capaç de formar i projectar talents que ràpidament capten l'atenció del futbol europeu. En l'actualitat, pocs jugadors simbolitzen aquest fenomen com Jesús Rodríguez, un extrem esquerrà que, als seus 19 anys, s'ha guanyat un lloc fix en l'onze de Manuel Pellegrini. El seu creixement ha estat meteòric i, com era d'esperar, no ha passat desapercebut.

Rodríguez ha demostrat un rendiment excel·lent des que va irrompre en el primer equip, combinant velocitat, regat i una maduresa tàctica poc comuna per a la seva edat. El seu impacte a LaLiga ha estat immediat, convertint-se en un futbolista determinant en l'atac verd-i-blanc i en una de les joves promeses més seguides de la competició. Però el que semblava un ascens natural en el seu club de formació podria complicar-se amb els moviments que s'acosten al mercat.

L'Evolució d'un Talent a Heliòpolis

Des del seu debut amb el primer equip, Jesús Rodríguez ha mostrat una evolució constant. En la present temporada, ha disputat més de 20 partits oficials, aportant gols, assistències i una capacitat per desbordar rivals que l'han fet indispensable en l'esquema de Pellegrini. El seu rendiment ha estat clau perquè el Betis mantingui la seva lluita pels llocs europeus, consolidant-se com una peça fonamental en l'atac verd-i-blanc.

A la vista de la seva progressió, el club va decidir blindar-lo el setembre passat amb un contracte fins al 2029. Com a part d'aquesta renovació, es va fixar una clàusula de rescissió de 35 milions d'euros, una xifra considerable per a un futbolista de la seva edat, però que, davant la creixent inflació del mercat, podria resultar insuficient si els grans clubs decideixen apostar fort pel seu fitxatge.

Al Villamarín, la confiança en el seu futur és total. Des del cos tècnic fins a la directiva, consideren que Rodríguez està en el millor lloc per seguir el seu desenvolupament. No obstant això, l'entorn del jugador també és conscient que el mercat de fitxatges pot generar situacions inesperades, sobretot quan equips de gran poder econòmic comencen a moure fitxa.

Un futur al futbol anglès?

L'ascens de Jesús Rodríguez no ha passat desapercebut fora d'Espanya. En les últimes setmanes, diferents emissaris han seguit de prop el seu rendiment en els partits del Betis, analitzant-lo com una possible incorporació de cara a la pròxima temporada. El perfil de l'extrem encaixa a la perfecció amb les tendències de fitxatge d'algunes de les lligues més competitives d'Europa, on els jugadors joves amb projecció són altament valorats.

Entre les opcions que s'han considerat, la Premier League apareix com un destí probable. Clubs amb projectes en plena reconstrucció han demostrat una inclinació per futbolistes del seu perfil, capaços d'aportar desequilibri i frescor en l'atac. De fet, en un partit recent al Benito Villamarín, es va confirmar la presència d'observadors d'equips anglesos prenent nota del seu rendiment.

Chelsea i Liverpool, a l'aguait

L'estiu s'acosta, i amb ell, l'obertura del mercat de fitxatges. A Heliòpolis hi ha tranquil·litat, però també la certesa que, si arriba una oferta prou temptadora, mantenir Jesús Rodríguez serà tot un repte.

El primer a mostrar el seu interès va ser el Liverpool, que va enviar un emissari per seguir-lo en directe en un partit recent davant el Leganés.

Però els d'Anfield no estan sols en la cursa. Segons informa el Daily Mail, el Chelsea també ha posat els seus ulls en la perla verd-i-blanca. Els ‘Blues’ han demostrat en els últims mercats una clara aposta per jugadors joves amb projecció, havent invertit més de 270 milions d'euros en futbolistes d'edats similars en els últims dos anys.

Amb dos gegants de la Premier League darrere dels seus passos, el futur de Jesús Rodríguez és una incògnita. Podrà el Betis retenir-lo una temporada més o serà la pròxima gran exportació de LaLiga al futbol anglès? El que està clar és que el nom del jove extrem estarà al centre dels rumors del pròxim mercat de fitxatges.