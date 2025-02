Laporta es frega les mans: Arriben dues ofertes per Ferran Torres per una bona xifra

La destacada actuació de Ferran Torres al FC Barcelona durant la temporada 2024-2025 ha captat l'atenció de diversos clubs europeus. Malgrat el seu rendiment excel·lent, el davanter espanyol no ha aconseguit consolidar-se com a titular indiscutible en l'esquema de Hansi Flick, a causa de la competència amb figures com Robert Lewandowski i Raphinha. Aquesta situació ha portat a que equips com la Juventus i l'AC Milan presentin ofertes que superen els 30 milions d'euros pel seu fitxatge.

Interès de la Juventus i l'AC Milan

La Juventus, sota la direcció de Thiago Motta, busca reforçar el seu atac amb jugadors versàtils. Ferran Torres, capaç de desenvolupar-se com a extrem, mitjapunta o davanter centre, encaixa perfectament en els plans del tècnic italià. La seva velocitat i capacitat golejadora són qualitats que el club de Torí valora altament.

| FootyRenders

Per la seva banda, l'AC Milan enfronta problemes d'eficàcia ofensiva aquesta temporada i considera que Ferran podria ser la solució per complementar la seva estrella, Rafael Leão. Ambdós clubs han mostrat interès concret, amb el Milan presentant una oferta inicial de 25 milions d'euros, encara que el FC Barcelona valora el jugador en almenys 30 milions.

Desenvolupament de Ferran Torres en la Temporada 2024-2025

Durant la present campanya, Ferran Torres ha participat en 17 partits de La Lliga, anotant 4 gols i proporcionant 2 assistències. El seu promig golejador és d'un gol cada 127 minuts, cosa que demostra la seva eficàcia quan se li brinda l'oportunitat. A més, ha destacat en competicions com la Copa del Rei, on recentment va anotar un hat-trick en la victòria 5-0 contra el València, el seu antic club.

Posició del FC Barcelona

Encara que Hansi Flick ha atorgat protagonisme a Ferran Torres en moments clau, la necessitat del FC Barcelona de generar ingressos podria facilitar la seva sortida si es presenta una oferta adequada. La competència en l'atac, sumada a les finances del club, fa que una venda per sobre dels 30 milions d'euros sigui considerada seriosament per la directiva. A més de la Juventus i l'AC Milan, altres clubs com el Borussia Dortmund i el Newcastle United han mostrat interès en el davanter espanyol, encara que no han formalitzat les seves propostes.

| FCB

Futur incert per a Ferran Torres

Malgrat l'interès de múltiples clubs, Ferran Torres ha expressat en diverses ocasions el seu desig de continuar al FC Barcelona i consolidar-se en l'equip. No obstant això, la decisió final dependrà de les negociacions entre els clubs i les necessitats econòmiques del Barça. El pròxim mercat d'estiu serà determinant per definir el futur de l'atacant, qui es troba en una cruïlla entre la seva lleialtat al club català i la possibilitat d'assumir un rol més protagonista en un altre equip europeu.