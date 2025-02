Zubimendi amb un peu i mig fora de la Real Sociedad: L'oferta que ha arribat

per Sergi Guillén

La Real Sociedad es troba en una cruïlla, ja que el seu migcampista estrella, Martín Zubimendi, està considerant seriosament el seu futur al club. Després de rebutjar ofertes importants en el passat, el jugador de 25 anys podria estar preparant la seva sortida en el pròxim mercat de fitxatges.

Un Futur Incert a Anoeta

La temporada actual ha estat dura per a la Real Sociedad; amb resultats irregulars, l'equip se situa en una decebedora onzena posició a LaLiga EA Sports, lluny de les expectatives europees. Encara que segueixen competint a l'Europa League i la Copa del Rei, la inconsistència en la lliga domèstica ha generat dubtes sobre el projecte esportiu. Aquesta situació ha influït en la perspectiva de Zubimendi, qui, segons informes, lamenta no haver acceptat una oferta del Liverpool l'estiu passat.

El rendiment destacat de Zubimendi no ha passat desapercebut a Anglaterra. L'Arsenal ha mostrat un interès concret en el migcampista, amb converses avançades per a un possible traspàs valorat en 51 milions de lliures esterlines. Encara que la Real Sociedad ha rebutjat una sortida immediata, s'espera que les negociacions continuïn de cara al pròxim estiu.

| Real Sociedad

D'altra banda, el Manchester City també ha manifestat la seva intenció de fitxar Zubimendi, especialment després de la lesió de llarga durada de Rodri. El club de Manchester estaria disposat a activar la clàusula de rescissió del jugador, estimada en 60 milions d'euros, per reforçar el seu centre del camp en el mercat d'hivern.

La Influència de Mikel Merino i Robin Le Normand

La sortida de companys clau com Mikel Merino i Robin Le Normand ha deixat un buit en la plantilla de la Real Sociedad. Merino, qui es va unir a l'Arsenal per 33,5 milions d'euros més variables, ha estat una peça fonamental en l'esquema de Mikel Arteta. El seu èxit a Londres podria servir d'incentiu perquè Zubimendi consideri un moviment similar.

Le Normand, per la seva banda, també va deixar una marca significativa al club abans de la seva partida. Aquestes sortides han afectat la dinàmica de l'equip i podrien influir en la decisió de Zubimendi sobre el seu futur.

| RFEF

Malgrat tenir contracte fins al 2027, Zubimendi està avaluant les seves opcions. La seva lleialtat al club és innegable, però les oportunitats a la Premier League i la possibilitat de competir al més alt nivell podrien ser determinants en la seva decisió. La Real Sociedad, per la seva banda, manté la calma respecte al futur immediat del jugador, confiant en el seu compromís almenys fins al final de la temporada.

Així doncs, el futur de Martín Zubimendi està en l'aire. Amb l'interès de clubs de primer nivell i la situació actual de la Real, les pròximes setmanes seran crucials per definir el destí del migcampista.