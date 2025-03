Perilla la continuïtat de Cissé al Leganés

El centrecampista guineà Seydouba Cissé, de 24 anys, ha emergit com una de les figures més destacades del CD Leganés en la present temporada de LaLiga EA Sports. El seu rendiment no ha passat desapercebut,despertant l'interès de clubs de la Bundesliga alemanya com el TSG Hoffenheim, el Werder Bremen i l'SC Freiburg.​

Trajectòria i consolidació al Leganés

Nascut a Dabola, Guinea, Cissé va iniciar la seva carrera al FC Attouga abans d'unir-se al Leganés al gener de 2020, inicialment per al seu equip C. La seva progressió va ser ràpida, ascendint al filial en la temporada 2020-21 i debutant amb el primer equip el 10 de setembre de 2021 en un partit contra l'Sporting de Gijón a Segona Divisió. Des de llavors, ha acumulat 100 aparicions amb el Leganés, anotant 10 gols. ​

En la temporada 2023-24,Cissé va ser una peça clau en l'ascens del Leganés a LaLiga, contribuint significativament al títol de Segona Divisió. La seva capacitat per adaptar-se a la màxima categoria ha estat evident, consolidant-se com a titular indiscutible en l'esquema del tècnic Borja Jiménez. ​

Interès des de la Bundesliga

El destacat rendiment de Cissé ha captat l'atenció de diversos clubs alemanys. Segons informació de TransferFeed, el TSG Hoffenheim ha mostrat un interès concret en el migcampista, mentre que el Werder Bremen i l'SC Freiburg també el segueixen de prop. S'especula amb una possible oferta d'aproximadament dos milions d'euros per l'internacional guineà, qui ha representat la seva selecció en 16 ocasions, anotant dos gols. ​

Impacte potencial al Leganés

La possible sortida de Cissé representaria una pèrdua significativa per al Leganés. La seva influència al centre del camp és notable, aportant equilibri i visió de joc. A més, la seva experiència internacional i la seva capacitat per actuar en partits d'alta exigència el converteixen en un actiu valuós per al conjunt pepiner.​

Plans de futur

El Leganés es prepara per enfrontar-se al Real Madrid el 29 de març, després de l'aturada internacional. No obstant això, la convocatòria de Cissé amb la selecció de Guinea, juntament amb les de Renato Tapia (Perú) i Yvan Neyou (Camerun), podria complicar la preparació de l'equip, ja que aquests jugadors tornaran amb poc marge per aclimatar-se abans del crucial enfrontament. ​

La situació contractual de Cissé,amb vincle fins a 2026 i un valor de mercat estimat en tres milions d'euros, col·loca al Leganés en una posició negociadora sòlida. No obstant això, la pressió de clubs de lligues més competitives i amb major poder adquisitiu podria influir en el futur del jugador. ​