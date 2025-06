L'Alabès somia amb un fitxatge del Nàpols: Batalla amb el Vila-real per aquest jugador

La planificació del Deportivo Alavés per a la pròxima temporada ja ha començat i el club basc no vol deixar cap detall sense lligar després d’aconseguir la permanència a l’elit. La direcció esportiva busca reforços que consolidin la defensa, un dels pilars per afrontar amb garanties l’exigent calendari de LaLiga. Mentrestant, el Villarreal, sempre atent als moviments del mercat nacional, també està a l’aguait per enfortir el centre de la seva rereguarda, especialment davant la sortida de Raúl Albiol i l’escassetat de centrals purs a la seva plantilla actual.

Un dels noms propis que ha irromput amb força a les oficines de Mendizorroza és Rafa Marín, segons ha deixat entreveure Estadio Deportivo. El central andalús, de només 23 anys, ja coneix bé la casa babazorra després de la seva cessió a la campanya 2023/24. En aquella temporada, Marín va disputar 35 partits oficials amb l’Alavés, sumant 2.546 minuts a l’eix de la defensa, cosa que li va permetre adquirir una experiència clau a la màxima categoria. Es va convertir en un fix per al cos tècnic i el seu rendiment va ser especialment destacat per la seva solidesa i templança tot i la seva joventut.

Rafa Marín, tal com ha confessat en més d’una ocasió, guarda un afecte especial per la samarreta blanc-i-blava: “Soc un babazorro més, sempre ho dic. He patit i he celebrat cada partit”, va assenyalar recentment durant la concentració de la selecció sub21.

| Deportivo Alavés

Futur a l’aire després d’un any complicat a Nàpols

La situació actual de Rafa Marín passa per un període d’incertesa. Després del seu retorn al Real Madrid, el central va ser traspassat al Nàpols l’estiu de 2024 a canvi de 12 milions d’euros. Tanmateix, sota les ordres d’Antonio Conte, l’andalús gairebé no ha tingut minuts i el seu protagonisme a la Serie A ha estat testimonial: només 6 partits oficials, sense poder-se assentar a l’esquema napolità. Aquesta manca de continuïtat ha reactivat els rumors sobre una possible sortida en aquest mercat d’estiu.

De moment, Marín es troba concentrat amb la selecció espanyola sub21, disputant l’Europeu a Eslovàquia. En el debut de La Rojita davant l’amfitriona, el seleccionador va apostar per la parella de centrals del València (César Tàrraga i Christian Mosquera), deixant Rafa sense minuts en el primer enfrontament. Tot apunta que el seu futur no es decidirà fins que acabi la participació d’Espanya al campionat, cosa que afegeix encara més suspens al seu possible retorn a LaLiga.

Villarreal i Alavés, dos estils per a un mateix objectiu

L’interès del Villarreal per Rafa Marín no és nou. El Submarí Groc ja va intentar el seu fitxatge en el passat mercat, arribant fins i tot a passar el reconeixement mèdic, tot i que l’operació no es va arribar a materialitzar. Segons apunten des de Castellón al Día, la direcció esportiva castellonenca veu en Marín el relleu ideal per a Raúl Albiol, seguint la fórmula que tan bé els va funcionar en el seu dia amb el mateix central valencià, que també va arribar procedent del Nàpols i es va convertir en un dels líders del vestidor groguet.

Actualment, Marcelino només compta amb dos centrals nats a la plantilla (Costa i Kambwala), per la qual cosa la incorporació d’un defensa jove i de garanties és prioritària, més encara amb l’exigència de la Champions a l’horitzó. Segons mitjans italians, l’operació es tancaria en forma de cessió amb un cost d’un milió d’euros, repetint així la fórmula que ja van tantejar al gener, tot i que en principi sense opció de compra.

Per la seva banda, l’Alavés confia en el poder de seducció del passat i en el vincle emocional que uneix Marín amb Vitòria. L’afició babazorra, que el considera un dels seus, espera que el central valori l’estabilitat i l’afecte que ja va trobar a Mendizorroza, un factor diferencial a l’hora de prendre una decisió definitiva.