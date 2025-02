L'Alabès es frega les mans gràcies al Mirandès

En l'igualat escenari de LaLiga Hypermotion 2024-2025, el Deportivo Alavés observa amb satisfacció com un dels seus jugadors cedits brilla amb llum pròpia al Club Deportivo Mirandés. Joaquín Panichelli, el davanter argentí de 22 anys, s'ha convertit en la gran revelació de la temporada a Segona Divisió, deixant els babazorros amb un somriure davant la perspectiva de recuperar un futbolista en plena forma per al seu retorn a Mendizorrotza. Però, què fa que aquest préstec sigui tan prometedor per a l'Alavés, i com impacta en la seva situació actual a LaLiga EA Sports?

Un davanter explosiu a Anduva

Panichelli va arribar al Mirandés l'estiu passat procedent de l'Alavés, on no trobava els minuts necessaris al club basc. Cedit al conjunt burgalès, l'argentí ha trobat a Anduva l'escenari perfecte per explotar el seu potencial. Amb 13 gols i 2 assistències en 27 partits, Panichelli lidera la línia ofensiva d'un Mirandés que, sota la direcció d'Alessio Lisci, se situa com a líder de LaLiga Hypermotion després de 27 jornades, després de la seva recent victòria contra el Racing de Ferrol.

Les seves estadístiques destaquen la seva capacitat golejadora: una mitjana de 0.48 gols per partit, amb un pic de forma impressionant al febrer, on ha marcat 3 gols en 3 encontres, incloent-hi un doblet davant l'Elx.

| CD Mirandés

El seu rendiment no passa desapercebut. Panichelli és candidat al premi de Jugador del Mes de febrer a LaLiga Hypermotion, competint amb Ontiveros (Cadis, 1 gol i 3 assistències) i Patrick Soko (Osca, 2 gols). La seva capacitat per decidir partits, com va demostrar amb el seu gol en el triomf davant el Racing de Ferrol, el posiciona com un dels millors davanters de la categoria. A més, el seu estil, caracteritzat pel desbordament, l'olfacte golejador i una pressió constant, recorda altres ariets que han brillat al Mirandés, com Sergio Camello o Raúl García de Haro, abans de fer el salt a Primera.

Un retorn prometedor per a l'Alavés

L'Alavés, que actualment ocupa la 16a posició a LaLiga EA Sports amb 24 punts després de 24 jornades —a només 4 punts del descens—, veu en Panichelli una solució a llarg termini per al seu atac. L'equip vitorià, que va començar la temporada 2024-2025 amb una derrota davant el Celta, ha enfrontat reptes en el seu front ofensiu. No obstant això, la irregularitat en el rendiment d'aquests futbolistes ha deixat un buit que Panichelli podria omplir amb la seva arribada al juny de 2025, quan finalitzi la seva cessió amb el Mirandés.

El contracte de Panichelli amb l'Alavés s'estén fins al 2029, cosa que dona al club una seguretat estratègica. Sergio Fernández, responsable de la parcel·la esportiva de l'Alavés, ha deixat clar que no volen recuperar Panichelli com "un més", sinó com un davanter titular capaç de liderar el seu atac a Primera. La seva lesió de lligament creuat el 2023, que el va mantenir fora durant mesos, sembla haver estat superada amb escreix, i el seu rendiment a Segona demostra una maduresa que podria traduir-se en impacte immediat a l'elit.

El Mirandés, líder i aspirant a l'ascens

L'èxit de Panichelli no només beneficia l'Alavés, sinó que també impulsa el Mirandés, líder de LaLiga Hypermotion amb 51 punts després de 27 jornades, empatat amb el Racing de Santander però avantatjant en diferència de gols (+17 davant +15). L'equip d'Anduva, amb una ratxa de vuit partits invictes a casa, somia amb l'ascens directe a Primera, i Panichelli, juntament amb Urko Izeta, forma un duo ofensiu temible. El seu pròxim desafiament, el partit contra el Llevant, serà crucial per mantenir el lideratge i consolidar les seves opcions de pujar.

No obstant això, el possible ascens del Mirandés complica el futur de Panichelli. Si els rojillos aconsegueixen l'ascens, podrien intentar retenir-lo, encara que el seu contracte amb l'Alavés i la seva progressió cap a Primera fan més probable el seu retorn a Vitòria. En qualsevol cas, l'Alavés es frega les mans: un Panichelli en forma podria ser la peça que necessiten per estabilitzar-se a la màxima categoria i evitar els apuros del descens.

Un futbolista en ascens

El camí de Panichelli és inspirador. Format a les categories inferiors de Racing i River Plate, va arribar a l'Alavés el 2023 com a agent lliure, debutant a Primera contra el FC Barcelona abans de la seva lesió. La seva cessió al Mirandés, motivada per la falta de minuts, ha resultat un encert estratègic per a ambdues parts. En declaracions recents, el davanter va expressar la seva gratitud: "Agradeixo a l'Alavés per deixar-me venir aquí i al Mirandés per donar-me aquest espai. Miranda és el lloc ideal per explotar".

| X: @Alaves, Africa Images, XCatalunya

Amb 13 gols, Panichelli està a només un del seu millor registre al filial de River Plate, i el seu nivell suggereix que està llest per fer el salt a Primera. Per a l'Alavés, que enfronta un final de temporada crucial per assegurar la seva permanència, la recuperació d'aquest talent podria marcar la diferència. Mentrestant, el Mirandés continua il·lusionant la seva afició, i Panichelli es consagra com un dels noms propis del futbol espanyol el 2025.

Regressarà Panichelli a Mendizorrotza com el davanter que l'Alavés necessita, o el Mirandés aconseguirà retenir-lo en cas d'ascens? Amb el mercat de fitxatges a la vista, aquesta història promet mantenir en suspens els aficionats d'ambdós clubs.