Sergio Canales es pronuncia sobre el seu possible retorn al Racing de Santander

La relació entre Sergio Canales i el Racing de Santander ha estat sempre especial. Des de la seva arribada a les categories inferiors del club càntabre el 2001, amb tan sols 10 anys, fins al seu debut en el primer equip, Canales ha mantingut un vincle emocional amb l'entitat i la seva afició. Al llarg de la seva carrera, aquest llaç ha estat motiu d'especulació sobre un possible retorn al club que el va veure néixer futbolísticament.

Sergio Canales va començar la seva trajectòria en el futbol a les categories inferiors del Racing de Santander, on ràpidament va destacar pel seu talent i visió de joc. El seu ascens va ser meteòric, i amb 19 anys ja era una peça clau en el primer equip. El seu rendiment va cridar l'atenció de grans clubs europeus, cosa que va culminar amb el seu fitxatge pel Real Madrid el 2010. Malgrat la seva sortida, Canales mai ha amagat el seu afecte pel Racing. En una entrevista recent, va confessar: "Porto des dels quatre anys anant a l'estadi a veure el Racing amb el meu pare i és un club que estimo molt".

Declaracions que alimenten l'esperança

En una conversa amb el diari Relevo, Canales va ser consultat sobre la possibilitat de tornar al Racing de Santander. Tot i que va mostrar cautela per respecte al seu actual club, Rayados de Monterrey, va deixar entreveure que el seu cor continua lligat a l'equip càntabre: "Al final no cal avançar-se a res, també per respecte una mica a on sóc i l'afició que em dona molt d'afecte".

Aquestes paraules han estat interpretades per molts aficionats com una porta oberta a un possible retorn en el futur. "Vull que pugi perquè el Racing sempre ha d'estar a Primera i després ja veurem", va sentenciar.

La perspectiva des de la directiva del Racing

El president del Racing de Santander, Manolo Higuera, ha manifestat en diverses ocasions el seu desig de veure Canales de nou amb la samarreta verd-i-blanca. En declaracions recollides per Estadio Deportivo, Higuera va afirmar: "Sergio Canales serà jugador del Racing de Santander, vestirà la samarreta del Racing de Santander, perquè és el seu somni i perquè és el meu". Aquestes declaracions reflecteixen la confiança de la directiva que el retorn del migcampista es materialitzi en un futur proper.

Actualment, Sergio Canales es troba gaudint de la seva etapa en el futbol mexicà amb Rayados de Monterrey, on ha demostrat la seva qualitat i professionalitat. No obstant això, tant les seves declaracions com les del president Higuera suggereixen que un retorn al Racing de Santander és una possibilitat real. L'afició racinguista, sempre fidel i apassionada, somia amb veure de nou el seu fill pròdig liderant l'equip a El Sardinero. Només el temps dirà quan es produirà aquest esperat retrobament, però els senyals apunten que, tard o d'hora, Sergio Canales tornarà a casa.