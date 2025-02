Tomás Roncero escalfa l'eliminatòria Real Madrid - Atlético de Madrid a la Champions

per Sergi Guillén

El sorteig de la Champions ha deparat un enfrontament vibrant a vuitens de final. El Real Madrid s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid en una eliminatòria amb història. Els blancs arriben després d'eliminar el Manchester City a setzens, en un encreuament que molts veien com una final anticipada.

Ara els espera l'equip del Cholo Simeone, que buscarà revenja després de les dures eliminacions sofertes en el passat davant el seu etern rival europeu. L'Atlètic té motius per creure en la victòria. Ha millorat el seu rendiment a Europa i la seva afició farà del Metropolitano un fortí.

Tanmateix, el Real Madrid continua sent el rei de la competició i els antecedents afavoreixen els d'Ancelotti. En els últims enfrontaments a Champions, els blancs han sortit vencedors, deixant cicatrius en el conjunt blanc-i-vermell.

Roncero aviva el foc abans del derbi

Tomás Roncero, periodista i reconegut aficionat madridista, ha escrit un article encès sobre l'encreuament. En el seu text, repassa els enfrontaments previs i recorda les derrotes sofertes per l'Atlètic en finals de Champions. Per a Roncero, el Madrid és el "Papà" de l'Atlètic a Europa i no té dubtes que tornarà a imposar-se.

| YouTube

El periodista destaca les finals de Lisboa i Milà, on els blancs van deixar els blanc-i-vermells sense l'anhelada Champions. També esmenta eliminacions prèvies, com la del gol de Chicharito al Bernabéu o la de Benzema al Calderón. Roncero recalca que, quan sona l'himne de la Champions, el Madrid imposa la seva llei.

El Metropolitano, clau per a l'Atlètic

Simeone i el seu equip confien en l'ambient del Metropolitano per igualar forces. Roncero, però, minimitza el seu impacte i assegura que els colchoneros només posaran excuses si perden. A més, esmenta que el Madrid arriba en un gran estat de forma, amb Mbappé desfermat i la motivació pels núvols.

En el seu estil habitual, Roncero llança una advertència a l'Atlètic: "Cholo, no et vinguis avall". Recorda que el Madrid ha superat aquestes batalles en el passat i que caure davant el rei d'Europa és un destí inevitable. Fent, doncs, referència a aquelles dues finals disputades l'any 2014 i 2016, en què l'equip blanc va acabar guanyant al club colchonero.

Un encreuament amb morbo garantit

El duel entre Real Madrid i Atlètic promet emocions fortes. La tensió entre ambdós equips és màxima i les declaracions de Roncero només afegeixen més llenya al foc. Els colchoneros busquen trencar la maledicció europea davant els blancs; el Madrid, en canvi, vol reafirmar el seu domini i avançar als quarts de final.

D'altra banda, el sorteig d'ahir divendres també ens ha deixat altres encreuaments molt interessants. El PSG s'enfrontarà al Liverpool, mentre que el Barça rebrà el Benfica. D'altra banda, també es disputaran les següents eliminatòries: el PSV contra Arsenal, Feyenoord contra Inter de Milà, Bayer contra Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund contra Lille i Bruges contra Aston Villa.