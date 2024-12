El FC Barcelona i Deco prenen una decisió final amb Vitor Roque, el Betis ja ho sap

Ara, d'aquí poc, farà un any de l'arribada de Vitor Roque a Espanya. El Barça va oficialitzar la seva incorporació l'estiu del 2023, però ja es va acordar que no arribaria fins a l'estiu següent. Els catalans van pagar 30 milions d'euros, més 30 en variables, per una de les majors promeses del futbol brasiler. El davanter centre carioca, mentrestant, continuava jugant a l'Athletic Paranaense.

La greu lesió de Gavi va permetre al Barça poder avançar la seva arribada. Una de les raons era pel baix nivell del Lewandowski. El davanter polonès sumava 9 gols i 4 assistències en 21 partits. Des de la directiva blaugrana es creia que Vitor Roque li podria donar descans. Finalment, el recent arribat només va disputar 16 partits de 29 possibles i va ser titular en 2 d'aquests.

En total, va disputar 353 minuts de 2.640 possibles. Un 13%. Va anotar 2 gols. Les sensacions tampoc van acabar de ser bones. Un dels principals problemes és que Vitor Roque és un jugador de pocs contactes. Se li complica quan ha de conduir la pilota. De fet, la majoria dels gols que havia fet al Brasil havien estat al primer toc.

| F.C. Barcelona

Les sortides de Willian José i de Ayoze Pérez obligaven el Betis a reforçar la parcel·la ofensiva. Fins al moment, Vitor Roque suma 6 gols en 23 partits, 14 dels quals com a titular. El brasiler és una peça clau pel Betis aquesta temporada. Mostra d'això és que ha estat titular en 12 de 15 partits a la lliga espanyola. Tot i haver-se perdut els tres primers partits de lliga, és el vuitè jugador més utilitzat aquesta temporada. És el segon màxim golejador de l'equip. Només superat per Lo Celso (8).

Haurem de veure quines són les intencions del Barça de cara a la temporada vinent amb Vitor Roque. Segons informa el diari Sport, el brasiler difícilment tornarà a l'equip blaugrana, per la qual cosa la intenció és vendre'l a un tercer club aquest estiu perquè tant el Barça com el Betis en surtin beneficiats. La idea principal és desprendre's definitivament del jugador amb l'objectiu de recuperar la inversió i, si és possible, generar alguna plusvàlua. Últimament, el Palmeiras ha mostrat un interès bastant fort per ell, però no s'espera que hi hagi moviments durant aquest mes de gener.