Gir de 180 graus al Valladolid: Gran notícia per a Álvaro Rubio

El Real Valladolid travessa una temporada plena de desafiaments, situant-se en l'última posició de LaLiga amb 15 punts en 24 jornades. Malgrat els contratemps, l'afició blanquivioleta ha demostrat una lleialtat inquebrantable. Assolint una mitjana de 21.343 espectadors en els partits disputats al José Zorrilla durant 2024, la xifra més alta en la història del club

El retorn anticipat de Raúl Moro

Una de les notícies més esperades per l'afició i el cos tècnic és la recuperació ràpida de Raúl Moro. L'extrem barceloní va patir una fractura en el terç mitjà de la clavícula dreta el passat 17 de gener, durant l'encontre contra l'Espanyol. Inicialment, es va estimar un període de baixa d'entre dos i tres mesos.

No obstant això, la seva evolució ha estat més ràpida del previst, i aquesta setmana ha començat ja a entrenar amb el grup, encara que sense contacte físic. Moro ha expressat el seu compromís amb l'equip, destacant la urgència de sumar punts per sortir de la zona de descens. Malgrat les ofertes rebudes durant el mercat d'hivern, ha decidit romandre al club fins a final de temporada, prioritzant l'objectiu col·lectiu sobre l'individual.

Canvis a la banqueta: Álvaro Rubio pren les regnes

La directiva del Valladolid ha optat per un canvi en la direcció tècnica, destituint Diego Cocca després d'una ratxa de set derrotes en vuit partits. En el seu lloc, Álvaro Rubio, tècnic del filial, assumeix el comandament del primer equip per segona vegada en la temporada. Rubio ja va dirigir l'equip de manera interina al desembre, aconseguint una victòria i una derrota en dos encontres.

L'arribada de Rubio coincideix amb el retorn de Raúl Moro, la qual cosa representa un doble impuls per al conjunt blanquivioleta. El tècnic confia que la tornada de l'extrem aporti la creativitat i el desequilibri necessaris en l'atac per revertir la situació actual.

La lluita per la permanència

El calendari immediat presenta reptes per al Real Valladolid. El pròxim enfrontament serà contra l'Athletic Club a San Mamés, un escenari sempre complicat. Encara que la posició a la taula és molt perillosa, l'afició vallisoletana ha esgotat les 575 entrades disponibles per a l'encontre, demostrant el seu incondicional suport a l'equip.

Amb 14 jornades per disputar-se, el Real Valladolid es troba a vuit punts de la zona de salvació, marcada actualment per la UD Las Palmas amb 23 unitats. La combinació del retorn de jugadors clau com Raúl Moro i el nou lideratge d'Álvaro Rubio genera esperança en l'entorn blanquivioleta. La missió d'evitar el descens és complicada, però no impossible, i l'equip està decidit a lluitar fins al final per mantenir la categoria.

Així doncs, el Real Valladolid afronta una etapa crucial en la seva lluita per la permanència a LaLiga. La recuperació anticipada de Raúl Moro i el nomenament d'Álvaro Rubio com a entrenador principal representen un raig d'esperança per al club. Amb el suport incondicional de la seva afició i un renovat esperit de lluita, el Pucela buscarà revertir la seva situació i assegurar la seva continuïtat en l'elit del futbol.