L'Alabès s'avança al Celta: fitxa un ex del Barça

Què necessita un equip per transformar un inici de temporada estable en un de veritablement il·lusionant? Aquesta pregunta rondava l'entorn del Deportivo Alavés, que s'ubica en una còmoda novena posició.
El conjunt babazorro ha mostrat solidesa en les dues primeres jornades de LaLiga, sumant tres valuosos punts. Tanmateix, per fer un salt qualitatiu real, la plantilla requeria una peça de creativitat diferencial. La direcció esportiva ha respost amb un moviment de mercat notablement estratègic.
La sala de màquines de Coudet exigeix un nou director
El model de joc d'Eduardo ‘Chacho’ Coudet és ben conegut per la seva exigència al centre del camp. El tècnic argentí prioritza la possessió, la circulació ràpida i la capacitat associativa dels seus interiors. Després de l'arrencada lliguera, es va detectar la necessitat d'incorporar un perfil amb visió d'última passada.
Es buscava un jugador que pogués trencar línies i connectar amb els davanters de manera més fluida. Aquesta mancança quedava exposada en fases d'atac estàtic contra defenses ben organitzades del campionat.
Denis Suárez: experiència i polivalència després del seu adeu al Vila-real
L'escollit per complir aquesta missió és Denis Suárez, que aterra a Vitòria amb 31 anys. El gallec aporta una trajectòria contrastada a l'elit del futbol espanyol i europeu. El seu currículum inclou etapes en clubs com FC Barcelona, Sevilla, Vila-real, Arsenal i, especialment, RC Celta.
Va rescindir l'últim any de contracte que l'unia al Vila-real per arribar com a agent lliure. Amb més de 250 partits a Primera Divisió, la seva experiència ofereix un valor incalculable al projecte del club basc.
El retrobament amb Coudet com a garantia d'adaptació immediata
La clau de l'operació rau en l'excel·lent relació professional entre Suárez i Coudet. Tots dos van coincidir a Vigo, on el migcampista va desplegar una de les seves versions més completes i determinants.
L'entrenador coneix a la perfecció la seva capacitat per actuar com a interior o fins i tot desplaçat a una banda. Aquest coneixement mutu assegura una adaptació tàctica gairebé immediata al sistema de l'Alavés. Suárez entén les demandes de Coudet i el tècnic sap com explotar les seves millors qualitats creatives.
Un fitxatge estratègic que s'imposa a l'interès del Celta
El Deportivo Alavés es va moure amb celeritat les darreres setmanes per tancar l'acord. El Celta de Vigo també havia mostrat un fort interès a repatriar el futbolista, convertint l'operació en una cursa.
La insistència del club vitorià i el desig del jugador de tornar a treballar amb Coudet van resultar decisius. La signatura fins a 2027 representa una aposta a llarg termini per un jugador que ha de liderar el joc ofensiu de l'equip. Amb aquesta incorporació, l'Alavés no només fitxa talent, sinó que eleva les seves aspiracions competitives. I el que és millor: a cost 0.