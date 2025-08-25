Claudio Giráldez, encantat: fitxatge de futur per al Celta de Vigo

El projecte del Celta de Claudio Giráldez segueix alimentant-se de planter i oportunitats. Després d'un inici incòmode de Lliga, la direcció esportiva mou fitxa pensant en demà. El club no improvisa, perquè l'estiu va marcar una fulla de ruta basada en talent.
Giráldez apreta després de l'estrena i manté la fe en la base
El tècnic gallec ha retornat identitat i valentia, amb minuts per a una generació ambiciosa. La derrota davant el Getafe va deixar una lliçó tàctica, però no ha refredat la fulla de ruta. El missatge intern és clar: competir millor i protegir la pilota des del primer passe. Europa torna al calendari celeste i la plantilla necessita fons d'armari amb fam.
El Fortuna guanya múscul amb un migcampista que arriba per créixer
El moviment respon a aquest pla: Adrià Capdevila, migcampista de 21 anys, aterra per al Fortuna. Arriba des del Getafe B traspassat, en una operació nascuda en les últimes hores. L'operació es va tancar per al filial, que funcionarà com a trampolí cap al primer equip. La notícia la va avançar TQHT a X i va ser confirmada hores després per premsa gallega.
Qui és Adrià Capdevila: formació, físic i dades de mercat
Format a La Masia, va sortir als Estats Units i va tornar passant per Logronyès i Utebo. Amb el filial azulón va signar fins al 2027, fa 1,70 metres i figura amb 100.000 euros de valor. És un interior dret, amb lectura i bona primera passa. Prové del Getafe B, on va arribar al gener, després de destacar a la Segona Federació.
El seu recorregut recent explica l'encaix en el pla del Celta Fortuna
Va jugar Segona Federació en dos grups, va disputar promoció i també va aparèixer a la Copa del Rei. Va sumar minuts com a interior i migcampista, mostrant versatilitat posicional en contextos competitius diversos. El seu encaix permetria alternar registres, accelerant sortides i oferint suports entre línies amb criteri.
Calendari i context: un debut exigent al Grup 1 de Primera Federació
Fredi Álvarez l'integrarà en una medul·lar jove, dissenyada per competir i projectar talents. El filial celeste començarà la lliga a finals d'agost visitant Zamora, amb calendari exigent. El Celta Fortuna competeix al Grup 1, amb rivals de nivell i estadis amb molta història. Aquest marc competitiu afavorirà un creixement gradual, amb la vista posada en un salt futur.
D'MVP de LaLiga Promises a projecte celeste amb fam de minuts
La seva etiqueta de talent no és nova, perquè va ser MVP de LaLiga Promises 2016 amb el Barcelona.Aquella generació compartia focus amb Gavi, i va deixar senyals de lideratge i lectura del joc.
El que ve per al Celta: exigència immediata i finestra encara oberta
Mentrestant, el vestidor assimila la derrota inaugural, assumida amb autocrítica pel seu entrenador. Giráldez va reclamar ordre i calma, perquè el pla exigeix competir millor sense trair la identitat. El calendari no concedeix respir immediat, així que l'aportació juvenil serà clau des del setembre.