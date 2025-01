Al Betis se li escapa un dels fitxatges preferits de Pellegrini

El Real Betis estava decidit a reforçar el seu atac en aquest mercat d'hivern, i un dels noms que apareixia en l'òrbita verd-i-blanca no era altre que el del brasiler Antony Matheus dos Santos, actualment al Manchester United. El futbolista de 24 anys, que va arribar a Old Trafford procedent de l'Ajax a finals d'agost de 2022, s'ha vist relegat a un segon pla en aquesta campanya sota la direcció de Rubén Amorim. Amb només 12 partits disputats, amb prou feines 356 minuts de joc i 1 gol en la present temporada, la seva situació no és la més idònia per a un atacant que, fa poc més d'un any, es considerava un dels millors extrems del panorama mundial.

Les estadístiques d'Antony estan lluny del que s'esperava per a un jugador que va costar 95 milions d'euros, a petició expressa d'Erik Ten Hag. Manuel Pellegrini, conscient dels problemes ofensius que arrossega el Betis —amb moltes baixes i un calendari exigent—, desitjava la incorporació d'un home de banda amb desequilibri i que pogués aportar gols i assistències. De fet, la imminent venda d'Assane Diao al Como semblava obrir una finestra per a l'arribada d'un reforç bomba a Heliòpolis.

No obstant això, tota la il·lusió per acollir l'extrem brasiler al Benito Villamarín s'ha topat amb un mur gairebé insalvable: l'elevat sou del jugador. Antony percep una fitxa considerable al Manchester United, i la directiva anglesa no està disposada a sufragar la major part de la seva nòmina en cas de cessió. Per a un Betis que maneja uns límits salarials molt ajustats i està immers en la necessitat de reduir costos, l'operació acaba resultant impossible en termes econòmics.

Un rendiment a la baixa

Antony, que va brillar al São Paulo i posteriorment a l'Ajax, veia en el Betis una possible via d'escapament per rellançar una carrera que, en només un any, ha entrat en punt mort. Els seus registres a la Premier League es resumeixen en 6 aparicions i només 84 minuts, mentre que a la UEFA Europa League ha tingut una mica més de protagonisme, amb 4 partits i 127 minuts disputats. A l'EFL Cup, el brasiler va sumar 2 partits (145 minuts) i va aconseguir una diana, la seva única de tota la temporada fins ara.

Aquest rendiment tan discret contrasta amb l'enorme inversió que el United va desemborsar pel seu fitxatge (uns 95 milions d'euros) i amb el que esperava tenir en Antony un agitador de partit. De fet, el mateix Pellegrini comparava aquest cas amb el de Giovani Lo Celso, un jugador que va arribar al Betis amb dubtes, però va acabar explotant en l'entorn adequat. L'entrenador xilè estava convençut que, en el seu sistema, Antony podria reprendre la millor versió exhibida a Amsterdam, on va enlluernar amb la seva velocitat i la seva capacitat de desequilibri.

El final d'una il·lusió

Malgrat els esforços i la convicció del cos tècnic bètic, l'alt salari d'Antony ha impedit que el Betis pogués tancar un acord de cessió. La postura del United és clara: no desitgen fer-se càrrec de la major part del sou del jugador. Així, la carpeta ‘Antony’ queda pràcticament tancada per al quadre verd-i-blanc, segons El Nacional.

Amb aquest revés, el Betis haurà de buscar altres opcions en la recta final del mercat si vol pal·liar la seva falta de gol i les lesions que han llastat el rendiment de l'equip. Mentrestant, el brasiler seguirà sense comptar amb massa minuts a Old Trafford, i la seva situació seguirà sent un tema candent en el futbol europeu, a l'espera que sorgeixi un club amb múscul financer suficient com per afrontar la seva arribada. De moment, la il·lusió de Pellegrini i l'afició bètica queda aparcada.