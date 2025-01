El va voler el Barça, anava per crack i Pellegrini el vol recuperar per al Betis

El Real Betis somia amb un fitxatge que suposaria un autèntic bombazo en el pròxim mercat d'hivern. El nom sobre la taula, segons ABC Sevilla, és el d'Antony, extrem brasiler del Manchester United que, als seus 24 anys, semblava destinat a ser una de les grans sensacions del panorama futbolístic mundial. De fet, el FC Barcelona el va tenir en el punt de mira durant la seva explosió a l'Ajax, però finalment va ser el conjunt anglès el que es va fer amb els seus serveis el 30 d'agost de 2022, pagant prop de 100 milions d'euros (transferència de 95 milions amb variables) a l'entitat d'Amsterdam.

Antony va arribar a Old Trafford amb la vitola de futur crack i unes credencials a l'abast de molt pocs. No obstant això, el seu rendiment al Manchester United no ha estat l'esperat, i aquesta temporada, sota les ordres primer d'Erik ten Hag i després de Rúben Amorim, ha registrat números discrets: 12 aparicions, repartides entre Premier League (6), Europa League (4) i EFL Cup (2), acumulant tan sols 356 minuts. Únicament ha aconseguit anotar 1 gol, concretament a la Copa de la Lliga, i el seu protagonisme s'ha vist reduït en un equip amb necessitat d'injectar qualitat i resultats de forma immediata.

El brasiler, el valor de mercat actual del qual se situa al voltant de 20 milions d'euros (va arribar a estar taxat en 75 milions al setembre de 2022), travessa un moment delicat. Amb contracte fins a 2027 i un dels salaris més alts a la plantilla dels ‘Red Devils’, tot apunta que la seva sortida implicaria la fórmula d'una cessió en la qual el United assumeixi bona part de la seva fitxa, i el futbolista accepti una rebaixa econòmica per tal de rellançar la seva carrera.

El Betis i Pellegrini, a l'aguait

Des de la secretaria tècnica verd-i-blanca, encapçalada per la direcció esportiva, són conscients de la dificultat de l'operació. No obstant això, la marxa probable d'Assane Diao —una de les perles del Betis— obre la possibilitat de sumar un jugador contrastat a la plantilla de Manuel Pellegrini, que ha demostrat en diverses ocasions la seva habilitat per recuperar futbolistes amb talent que no troben el seu lloc en altres clubs.

L'aposta per Antony encaixa a la perfecció amb l'ambició del Betis de fer un salt qualitatiu per consolidar-se en posicions europees. El brasiler, capaç de desequilibrar tant a la banda dreta com a l'esquerra, aportaria gol, regat i velocitat, virtuts que el van convertir en un objecte de desig del Barça en el seu dia. No obstant això, la competència a la Premier League, sumada al seu elevat cost, ha frenat la seva eclosió definitiva.

Un encaix complicat, però il·lusionant

Tal com assenyalen fonts properes al club bètic, l'única via realista perquè Antony vesteixi la samarreta verd-i-blanca seria una cessió, les clàusules de la qual haurien de contemplar el desemborsament parcial de la seva elevada fitxa per part del Manchester United. A això s'hi sumaria la postura del propi jugador, que hauria d'acceptar una reducció salarial i veure amb bons ulls recalar a LaLiga per posar-se a les ordres de Pellegrini.

Per ara, al Benito Villamarín són prudents: assumeixen que es tracta d'una operació complicada, però no tanquen la porta a un cop d'efecte que revitalitzaria l'equip en plena lluita pels llocs europeus. Amb la qualitat i el desequilibri d'Antony, el Betis faria un pas endavant important, apuntant alt també en l'àmbit mediàtic. Després de tot, i malgrat les seves dificultats actuals, continua sent aquell jugador que va despuntar a Sao Paulo i es va guanyar l'admiració de mitja Europa quan va jugar a l'Ajax.