Getafe i Valladolid a per un futbolista de la Lazio

El mercat d'hivern s'agita a LaLiga EA Sports, i dos equips en situació delicada s'han fixat en el mateix objectiu: Toma Basic. Així ho ha informat el reputat periodista Gianluca Di Marzio. El migcampista croat, que pertany a la Lazio i va tornar l'estiu passat de la seva cessió a la Salernitana, no ha gaudit de cap minut de joc en el que va de temporada. Ni a la Serie A ni a la Coppa Italia ha arribat a debutar, una dada que il·lustra la falta de confiança del quadre romà en els seus serveis. Amb un contracte que s'estén fins al juny de 2026 i un valor de mercat que ronda el milió d'euros, el balcànic sembla estar decidit a buscar un altre destí en aquest mes de gener.

Toma Basic, de 28 anys, va recal·lar a la Lazio a l'agost de 2021, procedent del Girondins de Burdeos a canvi d'uns 9 milions d'euros. Malgrat les seves bones referències i els precedents d'altres croats exitosos en el futbol italià, el migcampista no ha aconseguit consolidar-se en els plans del conjunt romà. Després d'un breu pas per la Salernitana (on va arribar cedit a inicis de 2023), Basic va tornar a Roma sense trobar oportunitats. Amb la temporada a mitja marxa, els seus registres són contundents: 0 partits en la 2024/25, cosa que ha precipitat la recerca de nous horitzons.

El Getafe, el primer a preguntar

El Getafe CF va ser el primer equip de LaLiga que va mostrar interès en el jugador. Amb el conjunt blau intentant escapar dels llocs de perill en la classificació, la direcció esportiva busca noves peces que aportin solidesa al mig del camp. Basic, amb la seva envergadura (1,90 m) i capacitat de manejar diferents zones del camp, suposaria un reforç de garanties si aconsegueix recuperar sensacions. La possibilitat que el croat recal·li al Coliseum Alfonso Pérez està sobre la taula, a l'espera que es concretin contactes més formals.

Un Valladolid en problemes... i amb ambició

Tanmateix, el Real Valladolid s'ha unit recentment a la cursa per Toma Basic, segons desvetlla el periodista Gianluca Di Marzio. El conjunt de Diego Cocca travessa un moment complicat: eliminat de la Copa del Rei per l'Ourense i situat en posicions de perill a la taula, en l'última, el quadre blanquivioleta necessita fitxatges d'hivern per revertir la seva dinàmica. La directiva pucelana rastreja el mercat a la recerca de futbolistes que ofereixin un salt de qualitat immediat, i Basic encaixa en aquest perfil, tant per la seva experiència a la Serie A com pel seu estil de joc, que podria complementar les exigències de Cocca.

| SS Lazio

Doble competència i futur incert

Queden pocs dies per al tancament del mercat hivernal, i la pugna pel croat s'intensificarà. El Getafe té la urgència de reforçar-se amb un migcampista que aporti solidesa i permeti un nou impuls en la segona volta. El Valladolid, per la seva banda, precisa moure fitxa ràpidament després d'una primera meitat de campanya plena d'entrebancs. Davant aquest panorama, el desenllaç de la situació de Toma Basic segueix obert: el migcampista croat ha de decidir entre dos equips espanyols que busquen el seu talent, mentre la Lazio sembla disposada a deixar-lo marxar per alliberar un espai a la seva plantilla. El que està clar és que el futbolista no compta per al quadre romà, i tant Getafe com Valladolid esperen treure profit d'aquesta situació abans que expiri la finestra de fitxatges.