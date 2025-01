Simeone no es rendeix: L'objectiu de l'Atlético de Madrid que torna a escena

El nom de Thiago Almada ha aparegut amb força en els últims mesos com un dels futbolistes cridats a fer el salt definitiu al futbol europeu. El migcampista ofensiu argentí, de 23 anys, ha viscut un 2024 ple d'activitat, amb res menys que 43 partits disputats entre diverses competicions (Serie A brasilera, MLS, Copa Libertadores, FIFA Intercontinental Cup i Copa do Brasil) i uns números individuals que reflecteixen la seva importància al camp: 9 gols i 3 assistències, a més de 9 amonestacions. El rendiment d'Almada, versàtil tant d'enllaç com d'extrem per ambdues bandes, no ha passat desapercebut i l'Atlètic de Madrid, segons reportes des del Brasil, estaria empenyent amb força pel seu fitxatge.

El creixement d'Almada al Botafogo ha estat meteòric. El club brasiler, amb l'ajuda d'Eagle Football Holdings, va invertir uns 18 milions d'euros per treure'l de l'Atlanta United a l'estiu de 2024. No obstant això, amb prou feines mig any després, la possibilitat de vendre'l a Europa ha trucat a la seva porta. El seu valor de mercat, estimat actualment en 27 milions d'euros, és un fidel reflex de la seva progressió. L'equip de Diego Simeone es va fixar en ell com a part del seu pla d'“argentinització” de la plantilla, tenint en compte que el Cholo valora molt el talent i la garra dels jugadors albicelestes.

De fet, l'Atlètic ja hauria presentat una oferta inicial de 20 milions per convèncer el Botafogo, però aquesta ha estat rebutjada en considerar-se insuficient, assegura Fichajes.net. Al club brasiler consideren que una venda per sota del que van invertir —i sense comptar amortitzacions i plusvàlues— seria un mal negoci. Així, Almada es converteix en una peça de mercat delicada de moure, ja que el seu actual club no està disposat a perdre diners.

Un futur que semblava a Lió… però no tancat

Alhora que es parla de l'interès matalasser, ha sorgit la versió que l'Olympique de Lyon podria ser la destinació preferida del jugador, qui hauria reconegut la seva admiració per la lliga francesa i per la filosofia del club lionès. No obstant això, aquest traspàs, que es donava gairebé per fet al desembre, no ha acabat de concretar-se. El Botafogo, després d'una temporada històrica, estudia amb deteniment l'oferta del Lyon, però tampoc descarta que l'Atlètic de Madrid, o un altre equip europeu, arribi a una xifra més atractiva.

Thiago Almada es va formar a Vélez Sarsfield i va cridar l'atenció per la seva tècnica, la seva facilitat per al desequilibri i el seu atreviment amb la pilota. Amb només 18 anys, va debutar al primer equip del Fortín, on aviat es va convertir en un dels jugadors més prometedors d'Argentina. Va passar a l'Atlanta United de la MLS, on va millorar encara més les seves prestacions i va fer el salt definitiu a l'elit sud-americana amb el Botafogo. Pel que fa a la selecció albiceleste, Almada ha estat recurrent en les categories inferiors de la Sub-20 i Sub-23, on va aconseguir 7 i 19 participacions respectivament, a més de debutar amb l'absoluta al setembre de 2022, sumant ja 6 aparicions i 2 gols.