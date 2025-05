Aficionats del Reial Madrid es burlen del Barça: Dues pancartes vergonyoses

per Iker Silvosa

La rivalitat entre el Real Madrid i el FC Barcelona continua escrivint nous capítols, aquesta vegada amb polèmica fora del terreny de joc. Després de l'eliminació del Barça a les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà i la derrota de l'equip de bàsquet a l'Eurolliga contra l'AS Mònaco, alguns aficionats madridistes han col·locat aquest matí dues pancartes provocatives a la Ciutat Esportiva del club blanc, generant controvèrsia a les xarxes socials.

"Grazie Inter" i "Merci AS Monaco"

La primera pancarta porta el missatge "Grazie Inter", en referència clara i burlesca a la recent eliminació del Barça a Milà després d'un dramàtic 4-3 a la pròrroga. Aquesta derrota ha deixat molt dolguda l'afició culer, especialment per les polèmiques arbitrals ocorregudes en el partit i per haver quedat a les portes d'una nova final europea.

La segona pancarta, "Merci AS Monaco", es refereix al dolorós revés sofert també pel Barça en bàsquet. Els culers van ser eliminats ahir en el cinquè partit dels playoffs previs a la Final Four de l'Eurolliga, després de caure per un punt (85-84) davant el conjunt monegasc, acomiadant-se així d'una altra competició europea.

Context irònic: El Madrid eliminat abans

El que crida l'atenció d'aquestes pancartes rau en què ambdós equips del Real Madrid van quedar eliminats fins i tot abans que els seus homòlegs blaugranes en les mateixes competicions. El Madrid de futbol va ser eliminat en quarts de final de la Champions League per l'Arsenal, mentre que el conjunt de bàsquet va caure també en el cinquè partit de la ronda prèvia a la Final Four davant l'Olympiacos.

"Reis d'Europa" i un Clàssic a la vista

A més de les esmentades pancartes, els seguidors madridistes també van exhibir una bufanda amb el missatge "Reis d'Europa", en al·lusió directa a la quantitat de títols continentals que ostenten, destacant així el seu domini històric en la màxima competició europea.

Aquest acte arriba en vigílies d'un decisiu Clàssic a LaLiga, que es disputarà aquest diumenge (16:15h) i que podria ser determinant per al desenllaç del campionat domèstic. Actualment, el Barça lidera la taula amb quatre punts d'avantatge sobre el Real Madrid, a falta de només quatre jornades per a la conclusió del torneig. Un triomf culer els posaria amb set d'avantatge i amb només nou partits més per disputar-se, podent-se proclamar campions si guanyessin al camp de l'altre rival, l'Espanyol.

Sens dubte, aquestes accions incrementen la tensió prèvia a un partit que serà clau en la lluita pel títol de lliga i afegeixen més picant a una de les rivalitats més apassionants de l'esport mundial.