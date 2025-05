José Álvarez esclata en l'Inter - Barça: 'El senyor del necesser...'

La polèmica arbitral continua generant intenses reaccions després del partit entre l'Inter de Milà i el FC Barcelona a les semifinals de la Champions League 2025. En aquesta ocasió, José Álvarez, conegut periodista esportiu, ha expressat la seva indignació a les xarxes socials, apuntant directament a l'àrbitre principal de l'encontre, Szymon Marciniak, al qual fa referència com "el senyor del necesser", recordant una polèmica imatge viral relacionada amb el Real Madrid.

"Atracament a Milà. Escandalós el penal que acaba d'inventar-se. Ja té el que volia el senyor del necesser", va escriure Álvarez en un missatge carregat de frustració després de la controvertida decisió arbitral.

Polèmic penal sobre Lautaro Martínez

L'acció en qüestió va tenir lloc al minut 44 del partit, quan el jove defensa blaugrana Pau Cubarsí va intentar tallar un avançament perillós del davanter de l'Inter Lautaro Martínez. En la disputa, Cubarsí va impactar lleugerament amb el peu de l'atacant argentí sense arribar a tocar la pilota, una acció que inicialment no semblava suficient per assenyalar penal segons nombrosos observadors.

La jugada va ser revisada pel VAR, que finalment va decidir indicar al col·legiat que assenyalés la pena màxima, una decisió que va permetre a l'Inter ampliar el seu avantatge a 2-0 just abans del descans, complicant encara més les aspiracions blaugranes en l'encontre.

Anàlisi arbitral crític de Pável Fernández

Per aprofundir en la controvèrsia, Pável Fernández, analista arbitral del diari MARCA, va manifestar també a les seves xarxes socials una postura molt crítica sobre la decisió del VAR: "Penal de Pau Cubarsí a Lautaro Martínez. Després de veure 80 repeticions no veig un contacte directe del defensor amb l'atacant. Incorrecta intervenció de VAR. No és penal. En assenyalar-lo, Pau Cubarsí hauria d'haver vist la groga, no la va veure".

Fernández va qüestionar la decisió presa pel VAR, assegurant que després de revisar la jugada múltiples vegades no aprecia un contacte suficient com per justificar la pena màxima, qualificant la intervenció del VAR com "incorrecta".

Indignació generalitzada entre l'afició culé

La decisió arbitral va generar una onada d'indignació entre els seguidors del Barça, que van considerar aquesta acció com decisiva i clarament perjudicial per als seus interessos. Les paraules de José Álvarez i Pável Fernández han donat encara més força a les crítiques que els aficionats estan llançant contra l'equip arbitral, al qual acusen d'haver condicionat greument el resultat final del partit.

La polèmica s'uneix a altres accions controvertides durant l'encontre, consolidant un fort malestar en l'afició blaugrana cap a l'actuació arbitral i augmentant les tensions i qüestionaments sobre la transparència i equitat de l'arbitratge en partits decisius de Champions League.