L'afició de la UD Las Palmas diu prou després de saber això sobre Jesé

La UD Las Palmas comença el curs a Segona Divisió amb una atmosfera enrarida. Després d'un descens dolorós que va deixar moltes ferides sense tancar, el club busca refer-se i tornar com més aviat millor a l'elit del futbol espanyol. Tanmateix, lluny de generar il·lusió, les decisions preses des dels despatxos han encès una part important de l'afició.

A només unes setmanes de l'inici de la competició oficial, la direcció esportiva ha apostat per diversos fitxatges, entre ells dos noms que, lluny de provocar entusiasme, han desfermat la indignació de molts seguidors: el retorn de Jesé Rodríguez i el de Jonathan Viera. Tots dos futbolistes coneixen bé la casa, però també arrosseguen un passat recent carregat de polèmiques, baix rendiment i sortides conflictives.

Retorns que divideixen i generen desconfiança

Jesé, de 32 anys, torna a la UD Las Palmas per tercera vegada. Ho fa després d'una etapa discreta a Malàisia, on va jugar al Johor DT, equip en què també hi era Viera. En els seus 13 partits disputats, l'ex del PSG i del Real Madrid només va marcar quatre gols, lluny del nivell que s'espera d'un fitxatge estrella a Segona.

Viera, per la seva banda, complirà 36 anys a l'octubre i torna per la seva sisena etapa a l'equip. La seva sortida anterior, marcada pel seu enfrontament amb García Pimienta i la pèrdua de lideratge al vestidor, ja havia deixat empremta en la massa social. La direcció esportiva va reconèixer que inicialment no el contemplaven per al projecte, però el president Miguel Ángel Ramírez va forçar el seu retorn.

Aquest tipus de decisions ha provocat un terratrèmol de crítiques a les xarxes socials, on els abonats se senten menystinguts. La sensació generalitzada és que s'està premiant l'amistat i el passat per damunt del rendiment i la planificació esportiva seriosa.

Els aficionats expressen el seu cansament a les xarxes socials

La reacció no s'ha fet esperar. A X (antic Twitter), desenes d'usuaris han manifestat la seva indignació pel fitxatge de Jesé, que consideren un moviment incomprensible. Alguns es pregunten directament quan podran retornar l'abonament, mentre altres parlen de “vergonya” o fins i tot de “burles” cap a l'afició.

Un dels comentaris més durs assegurava que l'equip “riu a la cara dels aficionats cada dia més”. Un altre, en to sarcàstic, afirmava haver decidit abonar-se als 19 equips rivals de la Segona Divisió per donar suport a qualsevol menys a la UD.

També hi ha veus que denuncien que jugadors com Viera, amb rendiment provat, mereixen respecte, però no a costa de desplaçar joves del planter en favor de noms que ja no garanteixen res. La gestió del club es veu com erràtica, desconnectada del sentir de l'estadi i desconnectada de l'objectiu de construir un bloc competitiu per ascendir.

Tot i el focus mediàtic en Jesé i Viera, la veritat és que Las Palmas ha fet diversos fitxatges prometedors. Han arribat jugadors com Jeremia Recoba, Edward Cedeño o Adam Arvelo, tots menors de 23 anys, en una clara aposta per la joventut i el futur. També s'han incorporat perfils amb experiència en lligues competitives com Sergio Barcia, Amatucci o el porter Adri Suárez, que prové del Villarreal CF C. La barreja entre joves amb projecció i veterans amb experiència podria donar equilibri a l'equip si es gestiona amb criteri.