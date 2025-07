El Zaragoza vol més reforços: té un objectiu a l'Oviedo

La direcció esportiva del Real Zaragoza, amb Txema Indias al capdavant, treballa sense descans en la confecció d'una plantilla competitiva que il·lusioni l'afició. L'objectiu per a la temporada que comença no n'és cap altre que lluitar per les posicions nobles de la taula. Per això, és fonamental encertar en el mercat de fitxatges, especialment a la zona d'atac, que ha patit baixes sensibles les darreres setmanes i necessita nous protagonistes que aportin desequilibri i gols.

L'atac aragonès necessita pólvora després de les sortides

El mercat d'estiu ha deixat buits importants a les bandes del conjunt blanquillo. L'emotiva despedida d'Adrián Liso, jugador format a la casa que posa rumb al Getafe per complir el seu somni de jugar a LaLiga EA Sports, ha estat un cop per a la planificació. A la seva sortida s'hi suma la de Malcom Adu Ares, que va tornar a l'Athletic Club després de finalitzar el seu productiu període de cessió.

Tots dos jugadors van ser peces clau en els esquemes de l'equip, i la seva absència obliga el club a moure's amb celeritat per trobar recanvis de garanties. La Romareda exigeix futbolistes capaços d'assumir la responsabilitat i omplir el buit deixat per dos dels seus jugadors més desequilibrants de la passada campanya.

Paulino de la Fuente, una oportunitat de mercat

En aquest context, un nom ha guanyat força a l'agenda zaragocista: Paulino de la Fuente. L'extrem càntabre, actualment a les files del Real Oviedo, es presenta com una opció molt interessant.

El conjunt carbayó va aconseguir l'ascens a la màxima categoria, però això podria jugar a favor del Zaragoza. Amb la competència que s'espera a la plantilla ovetenca per competir a Primera, Paulino podria veure reduïts els seus minuts. L'atacant, amb contracte fins al juny de 2026 i un valor de mercat que ronda l'1,40 milions d'euros, s'enfronta a una decisió important: ser suplent a l'elit o assumir un rol protagonista en un projecte ambiciós de Segona Divisió.

Rendiment i polivalència per a l'esquema de Gabi

La temporada 2024/25 de Paulino de la Fuente demostra la seva importància en l'ascens de l'Oviedo. Va disputar un total de 25 partits a LaLiga Hypermotion i 3 encontres a la fase de promoció, sumant 657 minuts de joc en què va anotar un gol i va repartir una assistència. Més enllà dels números, la seva gran basa és la polivalència.

Tot i que la seva posició natural és l'extrem dret, la seva capacitat per jugar a cama canviada li permet desenvolupar-se amb solvència per la banda esquerra, cosa que el converteix en el relleu ideal tant per a Adu Ares com per a Adrián Liso. A més, ha demostrat poder actuar com a mitjapunta, oferint al tècnic Gabi un ventall de possibilitats tàctiques per fer el seu equip més imprevisible.

Podria ser la peça clau per a l'ascens

L'arribada d'un futbolista amb l'experiència i les característiques de Paulino podria ser determinant per al Real Zaragoza. El seu coneixement de la categoria, la seva capacitat per a l'u contra u i la seva visió de joc aportarien un salt de qualitat a la línia ofensiva. Per a l'entrenador argentí, comptar amb un jugador tan versàtil seria un luxe, permetent-li adaptar el sistema en funció del rival i de les necessitats del partit.

La direcció esportiva considera que el seu fitxatge no només cobriria les baixes, sinó que elevaria el nivell competitiu de la plantilla. Les properes setmanes seran clau per saber si l'operació arriba a bon port i Paulino de la Fuente vesteix finalment l'elàstica blanquilla. Segueix totes les novetats del mercat de fitxatges de LaLiga per no perdre't cap detall.