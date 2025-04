Revolució total de Míchel al Girona: L'objectiu de l'entrenador

Les alarmes estan enceses a Montilivi; el Girona travessa una dinàmica preocupant, sumant només una victòria en els últims vuit partits. Una ratxa negativa que l'ha portat a situar-se tretzè amb 34 punts, a set per sobre del descens. La situació requereix solucions urgents per evitar ensurts d'última hora.

El conjunt de Míchel arriba al partit davant l'Alavés després d'encadenar quatre derrotes i tres empats, una trajectòria alarmant en un moment clau del campionat. Aquesta mala dinàmica no només ha minat la confiança de l'equip, sinó que també ha generat dubtes sobre la solidesa defensiva i l'encert ofensiu.

Ara mateix, els catalans no es poden permetre més ensopegades. L'Alavés, rival directe per la permanència i en dissetena posició amb 27 punts, es presenta com una prova determinant. El tècnic madrileny ho sap i, conscient d'això, aposta avui per una autèntica revolució en l'onze inicial buscant sacsejar l'equip i canviar la dinàmica negativa.

L'onze de la revolució

Per afrontar aquest xoc crucial, el tècnic madrileny realitza diversos canvis importants. En primer lloc, destaca el retorn d'Abel Ruiz. El davanter, que havia estat fora per lesió durant gairebé dos mesos, torna a la titularitat amb l'objectiu de recuperar l'efectivitat en atac que tant necessita l'equip català.

Una altra novetat clau és la presència d'Oriol Romeu i Donny van de Beek en l'alineació titular. Dos futbolistes cridats a dotar de més control i experiència el centre del camp. El retorn d'aquests dos jugadors a la titularitat es tradueix en les absències importants d'homes com Arnau Martínez, Arthur Melo i Tsygankov, que veuen el partit des de la banqueta.

Paulo Gazzaniga serà novament l'encarregat de custodiar la porteria gironina. En defensa, a més de l'absència d'Arnau, destaca la presència d'Alejandro Francés, juntament amb Krejci, Daley Blind i Miguel Gutiérrez, apostant per una defensa renovada que doni garanties.

En la medul·lar, Míchel diposita la confiança en Yangel Herrera, que a més assumeix el braçalet de capità, senyal clara de la responsabilitat que recau sobre ell per liderar la reacció. En atac, a més d'Abel Ruiz, figuren com a titulars Arnaut Danjuma i Yaser Asprilla, sent aquesta una oportunitat d'or per al jove colombià de demostrar tot el seu talent.

Una victòria imprescindible

El Girona FC necessita urgentment una victòria que permeti tranquil·litzar els ànims i, sobretot, posar terra de per mig respecte a la temuda zona vermella de la taula. Míchel ha mogut diverses peces, prenent decisions arriscades però necessàries. Per revitalitzar un equip que havia perdut frescor i claredat d'idees en les últimes jornades.

A partir de les 14:00 hores, Montilivi viurà un partit amb aroma de final anticipada. Els catalans saben que el triomf davant l'Alavés pot marcar un punt d'inflexió per afrontar el tram final de temporada amb més garanties.

Avui més que mai, el Girona necessita recuperar sensacions i, sobretot, resultats positius. La revolució de Míchel està en marxa. Ara toca que els seus jugadors responguin sobre la gespa.