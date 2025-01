Un aficionat del Girona encantat amb el missatge de Míchel a Abel Ruiz: 'Però...'

El Girona FC ha presentat el seu onze inicial per al partit contra el Rayo Vallecano amb una barreja de sorpreses i decisions esperades. A les xarxes socials, el club ha compartit l'alineació amb el missatge clàssic: “El nostre onze!”. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat la decisió de Míchel Sánchez de deixar Abel Ruiz a la banqueta.

Un onze competitiu per a un duel complicat

El tècnic Míchel ha apostat per una alineació sòlida amb noms clau en totes les línies. Paulo Gazzaniga es reafirma a la porteria, recolzat per una defensa formada per Juanpe, David López, Arnau i Daley Blind. Al mig, Donny van de Beek, Yangel Herrera i Ivan Martín aportaran creativitat i múscul, mentre que Danjuma destaca en atac.

Aquest últim, qüestionat per part de l'afició, ocupa el lloc de titular, una decisió que ha aixecat més d'una cella. La presència de Danjuma com a part del trident ofensiu ha estat un dels moviments més comentats.

| @gironafc

Molts seguidors esperaven veure Abel Ruiz, qui tampoc porta una bona ratxa de partits. No obstant això, Míchel ha optat per reservar-lo com a suplent, potser com a part d'una estratègia de rotació o per enviar-li un missatge.

El comentari que desferma rialles a les xarxes

A les xarxes socials, un comentari d'un aficionat ha ressonat. “Abel Ruiz suplent, però Danjuma titular”, ha escrit, acompanyat d'emoticones que reflectien tant sorpresa com ironia. La seva reacció resumeix el sentir de molts seguidors, que no esperaven aquesta decisió de l'entrenador.

El context fa que aquesta elecció sigui encara més interessant. Abel Ruiz va arribar al Girona com una incorporació destacada per 12 milions d'euros després d'una gran temporada al SC Braga.

No obstant això, el seu rendiment a LaLiga fins ara no ha estat consistent, amb només tres gols en 15 aparicions. Per la seva banda, Danjuma, amb un historial de clubs com Villarreal i Tottenham, es troba encara en un procés d'adaptació a l'equip.

La estratègia darrere de les decisions

Míchel té un historial de prendre decisions arriscades, i aquesta vegada no ha estat diferent. Deixar Abel Ruiz a la banqueta pot respondre a una estratègia per reforçar l'equip a la segona meitat del partit. A més, Danjuma és conegut per la seva explosivitat, quelcom que l'entrenador pot considerar clau per enfrontar el Rayo Vallecano.

Abel Ruiz, per altra banda, ha demostrat ser un jugador més versàtil, capaç de crear oportunitats en atac i sumar en la pressió defensiva. És probable que Míchel vulgui mantenir-lo com un revulsiu.

L'aficionat que ha celebrat la suplència d'Abel Ruiz no ha estat l'únic en comentar sobre l'alineació. Molts seguidors han mostrat opinions dividides. Alguns critiquen la titularitat de Danjuma, mentre que altres van defensar la decisió de Míchel, assenyalant la seva capacitat per sorprendre i ajustar els partits.

El cert és que la gestió del vestidor és clau en una temporada llarga. Míchel sembla estar apostant per una rotació intel·ligent que permeti al Girona mantenir-se competitiu.