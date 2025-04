El Girona prepara a Míchel el fitxatge d'un futbolista búlgar

El Girona ha viscut un inici de 2025 ple d'ombres. Després d'un començament de temporada enlluernador, l'equip català travessa una ratxa preocupant: dos mesos sense conèixer la victòria a LaLiga. La sequera golejadora s'ha convertit en la gran assignatura pendent del conjunt dirigit per Míchel, i la directiva, encapçalada per Quique Cárcel, ja mou fitxa amb la vista posada en el futur immediat.

Malgrat els bons moments del passat recent, la realitat actual pesa. A Montilivi no s'amaga la preocupació, i encara que el discurs oficial crida a la calma, als despatxos es treballa intensament per trobar reforços ofensius de cara a la pròxima campanya. I, segons ha transcendit en les últimes hores, un d'aquests noms ja ha estat detectat… encara que no s'ha fet oficial.

| Girona FC, XCatalunya

Un fitxatge que neix d'un vincle estratègic

El Girona, com a part del City Football Group, compta amb una xarxa global de clubs i talents que facilita operacions amb un nivell d'accés privilegiat. Ja ho ha demostrat amb moviments anteriors, i ara torna a posar en marxa aquesta maquinària de sinergies per pentinar el mercat internacional.

Des de dins del club es parla d'un jugador jove, amb caràcter ofensiu, visió de joc i capacitat de gol. Un perfil molt concret que encaixaria amb la filosofia de Míchel: tècnica, verticalitat i desimboltura. Es tractaria d'un futbolista que actualment brilla fora d'Espanya, que ja ha captat l'interès de clubs importants… però que encara no ha fet el salt definitiu a una gran lliga.

| Canva

Els rumors apunten a un mitjapunta que destaca pel seu xut llunyà, per la seva capacitat d'actuar en diverses posicions del front d'atac i, sobretot, per la seva enorme projecció. El seu nom ha començat a sonar en passadissos, però sense confirmació oficial, el Girona prefereix mantenir la cautela mentre s'analitzen les condicions d'una operació que no seria complexa, gràcies precisament als llaços interns del conglomerat City.

Una irrupció brillant a l'Eredivisie

Mentrestant, el protagonista d'aquest moviment silenciós ha estat signant actuacions notables en una de les lligues més prolífiques per a joves talents: l'Eredivisie. Aquest mateix cap de setmana, va deixar un gol de bandera en un encontre clau que el va tornar a situar a l'aparador europeu. I no és la primera vegada: fa només unes jornades, va aconseguir marcar dos gols i repartir una assistència davant del mateix PSV Eindhoven.

Malgrat la seva joventut, ja ha jugat en fins a sis equips diferents, tots lligats al City Group. I encara que encara no ha debutat amb el seu club de propietat, fa temps que és observat molt de prop des de Manchester.

El nom que podria canviar-ho tot

A aquestes altures, els aficionats blanc-i-vermells ja comencen a il·lusionar-se. Les xarxes bullen d'especulacions. Els fòrums gironins apunten teories. La premsa holandesa dona per feta la seva sortida un cop finalitzi la temporada. Però a Girona guarden silenci. Fins ara.

Perquè finalment, el nom s'ha filtrat. I és un que promet donar molt que parlar: Filip Krastev, internacional búlgar de només 23 anys, està en el radar com a possible nou reforç del Girona FC.

Un mitjapunta potent, versàtil, amb gol, amb passada i amb gana de fer el salt definitiu. El Girona ja es mou. I pot ser que, finalment, tingui en Krastev el jugador que torni la pólvora perduda… i l'esperança a Montilivi.

En el que va de temporada, Filip Krastev ha disputat 25 partits oficials amb el PEC Zwolle a l'Eredivisie, sumant un total de 5 gols i 3 assistències. El seu rendiment ha estat especialment cridaner en encontres clau, on ha demostrat personalitat i capacitat per decidir partits. El seu doblet davant del PSV i el seu últim gol davant del RKC Waalwijk consoliden el seu perfil com un mitjapunta desequilibrant, amb bon xut des de fora de l'àrea i visió per associar-se en l'últim terç. Aquests números, units a la seva polivalència tàctica, el converteixen en una de les peces més cobejades del mercat per a equips que, com el Girona, busquen talent jove amb impacte immediat.