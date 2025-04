Íñigo Martínez s'atreveix amb el català: La frase que encanta als fans del Barça

L'eufòria es va desfermar aquest dimecres després del xiulet final al Metropolitano. El Barça, contra pronòstic a començaments de temporada, va segellar el seu bitllet per a una nova final de Copa del Rei amb una actuació contundent i coral davant l'Atlètic de Madrid. I entre les figures que van brillar en aquella nit màgica, una ha sobresortit no només pel seu rendiment al camp, sinó per un gest que ha emocionat tota l'afició culé: Íñigo Martínez.

El central basc, fitxat a l'estiu de 2023, s'ha convertit en un pilar indiscutible de l'esquema de Hansi Flick. El seu lideratge defensiu, el seu temple i la seva capacitat per guiar els més joves l'han transformat en molt més que un simple fitxatge. En només un any i mig, Íñigo s'ha guanyat el respecte del vestidor i l'afecte de la graderia. I ara, també, l'admiració per un detall que ha anat més enllà del futbol.

Un lleó amb ànima culé

Amb els seus companys —Koundé, Cubarsí i Balde— formen una línia defensiva que ja es recita de memòria. No només per la seva solidesa al darrere, sinó per la compenetració, la dedicació i la mentalitat guanyadora. Martínez, que va arribar després de tancar la seva etapa a l'Athletic Club, ha sabut adaptar-se no només a l'estil del Barça, sinó a la vida a Barcelona i el seu entorn.

Fora del terreny de joc, el seu compromís no ha passat desapercebut. Sovint comparteix a les xarxes moments amb la seva família, entrenaments exigents o reflexions després dels partits. Però aquesta vegada, després d'una nit gloriosa, ha sorprès amb alguna cosa diferent. Alguna cosa que no tots els jugadors s'atreveixen a fer.

Les xarxes es rendeixen davant el seu gest

Des de primera hora de dijous, el nom d'Íñigo Martínez no ha deixat de circular per les xarxes socials. No ha estat per un gol, ni una entrada salvadora. Ha estat per una frase inesperada que ha generat una onada de reaccions positives. Mems, missatges d'agraïment, fins i tot propostes per fer-li una estàtua. El basc s'ha convertit, per mèrits propis, en un dels jugadors més estimats del vestidor.

Els seguidors culés fa temps que demanen més gestos d'identificació amb la cultura catalana per part dels jugadors. I encara que molts s'han integrat amb naturalitat, la veritat és que un missatge tan simple com el d'avui ha tingut una repercussió fora del comú.

Les especulacions van créixer durant hores: havia fet alguna promesa? S'havia atrevit amb una frase històrica? Havia cantat l'himne en català?

I al final, el gest ha estat tan humil com potent. El que Íñigo Martínez ha publicat a les xarxes després de la classificació a la final ha estat simplement:

“Bon dia!”

Dos paraules. Però dites en l'idioma del país que l'ha acollit. Dos paraules que, per a molts culés, han valgut més que mil discursos. Perquè de vegades, per entrar al cor del Barça, no calen gols… només respecte i estima.