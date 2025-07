L’afició del Barça esclata contra Araujo després de l’error clamorós contra el Seoul FC

per Iker Silvosa

El clima al voltant de Ronald Araújo s'ha tornat insostenible després de l'últim amistós de la gira asiàtica del Barça. L'errada del central uruguaià en el primer gol del Seoul FC ha estat el detonant d'una autèntica tempesta a les xarxes socials, on l'afició blaugrana ha perdut la paciència. Ni el fet que Hansi Flick apostés per ell com a titular ni la rellevància de la seva capitania han frenat l'allau de missatges demanant un canvi urgent a l'eix de la defensa.

L'errada davant el Seoul FC, la gota que fa vessar el got: la defensa del Barça en entredit

Durant la primera part, Araújo va tornar a deixar dubtes en una acció clau. Després d'una pèrdua compromesa de Lamine Yamal, l'uruguaià va ser incapaç de reaccionar a temps i la seva marca, Young-Wook Cho, va avançar el conjunt coreà. Tot i que la jugada hauria d'haver estat invalidada per fora de joc, la jugada ha servit perquè els focus tornin a apuntar a les debilitats del central.

Els aficionats recorden errades similars en partits importants la temporada passada, especialment a la Champions, i es pregunten si Araújo realment té el nivell necessari per liderar la defensa del Barça els pròxims anys.

Les xarxes socials s'han omplert de comentaris contundents: molts reclamen la seva venda immediata, mentre d'altres comparen el seu rendiment amb el de Christensen, central que avui ha marcat un gran gol i la continuïtat del qual també està a l'aire segons les últimes informacions de la direcció esportiva.

Comparacions amb Christensen i sensació de doble raser: debat encès a la comunitat culer

El contrast entre Araújo i Christensen s'ha fet encara més evident després del partit. El danès, que reapareixia després de lesió, va ser elogiat per la seva fiabilitat i aportació ofensiva, mentre que les crítiques a Araújo no deixen d'augmentar. Hi ha qui subratlla la “doble vara” amb què es mesuren tots dos defensors: a l'uruguaià se li perdonen errades recurrents, mentre que al danès se'l qüestiona fins i tot tornant de lesió i rendint a gran nivell.

Frases com “ha de marxar Araújo” o “Christensen és mil vegades millor” resumeixen la frustració general. Fins i tot es bromeja que jugadors com Gerard Martín, que avui ha estat central, estan donant un millor rendiment. Altres missatges apel·len directament a la direcció esportiva perquè prengui una decisió pragmàtica i reforci el centre de la defensa abans de l'inici de la temporada.

Hansi Flick, obligat a decidir: seguir apostant per Araújo o fer un cop de timó?

El tècnic alemany té ara un repte majúscul. Tot i que el pla de pretemporada era donar galons a Araújo i consolidar-lo com a referent, la pressió de l'afició i les errades repetides obliguen a replantejar prioritats. A Seül, Araújo va ser substituït després del descans, igual que tots els titulars, però el seu cas s'ha convertit en un símbol de la insatisfacció de la graderia. L'exigència per als centrals del Barça mai no ha estat tan alta com ara.

Mentrestant, la competència interna creix i la sensació que cal reforçar la defensa és compartida per la majoria de seguidors. El club té els pròxims dies una prova de foc per demostrar que prioritza el rendiment per damunt de noms o jerarquies.