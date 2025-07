Ni Dro ni Rashford: La novetat de Hansi Flick que demostra moltes coses

La gira asiàtica del FC Barcelona serveix de termòmetre per mesurar les idees de Hansi Flick de cara a la temporada 2025/2026. Cada alineació, cada canvi i cada aposta tàctica del tècnic alemany s'analitza al detall per una afició que busca respostes després d'un estiu d'incerteses. En el partit amistós davant el Seoul FC, una novetat destaca per sobre de totes: Dani Olmo és l'escollit per ocupar la mitjapunta, desplaçant alternatives il·lusionants com Fermín López, Gavi, Dro Fernández i Marcus Rashford.

L'aposta per Dani Olmo a la mitjapunta i el que revela sobre el projecte

En el compromís anterior de la gira, davant el Vissel Kobe, el lloc de mitjapunta va ser per a Fermín López, un dels futbolistes que més creixement va tenir en el tram final de la passada campanya. Les seves xifres parlen per si soles: tres gols i una assistència en els últims cinc partits de LaLiga. Tanmateix, davant el Seoul FC, Flick opta per Dani Olmo com a novetat principal en una alineació que ja s'assembla molt a la que podria ser l'onze de gala durant el curs.

La decisió no és casual. Olmo, fitxatge estrella i polivalent del passat estiu, arriba després d'un any complicat, marcat per fins a tres lesions musculars i més de 20 partits d'absència. A més, els problemes amb la seva inscripció a LaLiga van generar dubtes sobre la seva integració a l'equip. Tanmateix, Flick sembla decidit a donar-li la batuta de l'equip en una posició on pot desplegar la seva millor versió, associant-se amb Pedri i De Jong i aportant arribada, visió i últim passi.

| FCB

Fermín López, Gavi i la competència al centre del camp

Que Dani Olmo surti d'inici a la mitjapunta no només és una mostra de confiança del tècnic, sinó també un avís a navegants. El centre del camp del Barça està més competitiu que mai. Gavi continua recuperant-se de la seva lesió de llarga durada, però la seva tornada serà un altre maldecap per a Flick. Fermín, per la seva banda, ve de tancar la temporada a un nivell altíssim, sent clau en els últims enfrontaments i deixant clar que mereix minuts i protagonisme.

Aquesta situació exigeix al tècnic una gestió precisa dels recursos, sobretot davant un calendari ple de partits i amb la necessitat de lluitar per tots els títols. La polivalència d'Olmo i la seva capacitat per trencar línies poden ser determinants, però la competència no li permetrà relaxar-se. De moment, el de Terrassa ha brindat una assistència en el tram final de la primera meitat, per ajudar el Barça a posar el 3-2 just abans del descans.

Dro Fernández i Rashford: expectació i paciència per a les noves sensacions

La gran revelació de la pretemporada, Pedro Fernández ‘Dro’, i el fitxatge estrella Marcus Rashford, comencen novament des de la banqueta. Flick opta per la continuïtat i el pes dels jugadors més experimentats, tot i que tant Dro com Rashford ja han deixat mostres de la seva qualitat. El jove canterà va ser protagonista en l'anterior amistós i Rashford, amb la seva mobilitat i capacitat de desbordament, apunta a ser una de les grans bases ofensives al llarg del curs.

La suplència de tots dos a Seül indica que el tècnic està buscant consolidar automatismes a l'onze titular, tot i que és previsible que tots dos tinguin minuts a la segona meitat. Per a Flick, la gestió de les expectatives i el desenvolupament dels joves valors serà clau en la construcció d'un Barça competitiu i ambiciós.