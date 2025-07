José Álvarez revela el secret de Lamine Yamal al Barça-Seoul FC: 'El fa encara...'

El FC Barcelona està traient moltes conclusions en el seu pas per l'Àsia, però poques tan clares com l'impacte de Lamine Yamal a l'equip de Hansi Flick. El jove talent format a La Masia, que per primera vegada llueix el dorsal '10' a l'esquena, ha signat una actuació per al record en la primera part davant el Seoul FC. Un encontre vibrant que, més enllà del marcador, deixa sensacions molt positives sobre el present i el futur immediat del club blaugrana.

El partit ha arrencat amb un Barça endollat, mostrant una pressió i una possessió molt recognoscibles. En aquests primers 15 minuts, la mobilitat i desimboltura de Lamine Yamal han estat un maldecap per a la defensa coreana. El primer gol ha nascut precisament d'una acció seva: després de retallar cap a dins, ha armat un xut potent al pal curt. La pilota s'ha estavellat al pal, però el rebot ha quedat franc perquè Robert Lewandowski inaugurés el marcador.

Només uns minuts després, Lamine s'ha encarregat d'ampliar la diferència. Aquesta vegada, ha tornat a buscar el pal curt després d'una altra de les seves clàssiques jugades de desbordament cap a dins, sorprenent a tots els presents. Aquest matís tàctic en el seu joc, deixant de banda el xut creuat habitual de la temporada passada i apostant pel cop al primer pal, ha afegit un plus d'imprevisibilitat al seu repertori. Un detall que no ha passat desapercebut per als analistes i que confirma l'evolució del futbolista.

| FCB

Un festival ofensiu amb reacció rival i una primera part per emmarcar

La primera meitat ha continuat a un ritme frenètic. El Barça, amb Dani Olmo com a novetat a l'onze, ha mantingut la iniciativa i ha continuat generant ocasions de perill. Tanmateix, després del 2-0 i aquest inici demolidor, l'equip de Flick ha perdut intensitat i ha permès la reacció del Seoul FC. Els locals han aprofitat dos errors defensius per empatar el partit i posar emoció a la graderia, on la calor i la humitat no han restat ni una mica de passió.

Però abans del descans, ha tornat a emergir la figura de Lamine Yamal. L'extrem de només 18 anys ha culminat una altra jugada individual amb el seu segon gol de la nit, el tercer per al Barça, retornant l'avantatge als blaugrana just abans d'anar als vestidors. Així, Yamal signa els seus dos primers gols amb el mític dorsal '10', una fita que alimenta encara més la il·lusió de l'afició barcelonista. Evidentment, i amb l'objectiu de donar descans i oportunitats a tots els jugadors, ha estat substituït al descans, com tots els altres titulars.

Així deia el tuit de José Álvarez: "Primers 15 minuts molt bons amb un joc molt recognoscible de pressió i de possessió. Lamine ha llançat al pal en el gol de Lewa i ha marcat el segon. En tots dos ha buscat el pal curt i no el llarg com era l'habitual. Canvi de registre que el fa encara més imprevisible".