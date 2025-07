Adrián Sánchez lo confirma: La cifra mágica, así hace Lamine Yamal de oro al Barça

La expectación por el inicio de la temporada 2025/26 se ha disparado en Can Barça, pero esta vez la protagonista no es una nueva estrella internacional ni un fichaje mediático. La emoción ha llegado desde dentro, con la renovación de uno de los futbolistas más prometedores del fútbol mundial y la confirmación de un dorsal que siempre ha sido sinónimo de leyenda en el club catalán. Un acontecimiento que ha provocado un auténtico terremoto, no solo entre la afición, sino también en los despachos, donde las cifras hablan por sí solas.

La 'Laminemanía' desata un fenómeno sin precedentes en las tiendas del Barça

Pocas veces una simple camiseta ha generado tanta expectación como la nueva elástica del Barça con el número 10 y el nombre de Lamine Yamal. Desde que se oficializó la renovación del joven talento hasta 2031 y se confirmó que portará el dorsal más icónico del club, la fiebre por conseguir la camiseta se ha extendido como la pólvora.

Según ha confirmado el periodista Adrián Sánchez en su cuenta de Twitter, el club azulgrana ha vendido ya alrededor de 80.000 camisetas con el '10' de Lamine Yamal, alcanzando a más de 170 países diferentes. La cifra es solo una muestra del impacto mediático y comercial de la operación.

El fenómeno va mucho más allá del territorio nacional. Nike, patrocinador técnico del club, ha distribuido cerca de 30 palés en tiendas de todo el mundo para responder a la demanda. Cada palé contiene aproximadamente 2.300 camisetas, por lo que la magnitud del fenómeno es global y alcanza mercados que históricamente no eran prioritarios para el club catalán. Se calcula que solo en el primer día, el Barça ya había ingresado más de 10 millones de euros, una cifra que, según las previsiones internas, podría superar los 17 millones en menos de una semana.

Tres formatos y una estrategia comercial diseñada para batir récords

La estrategia comercial detrás del lanzamiento de la nueva camiseta ha sido clave para alcanzar cifras tan elevadas. El club ofrece tres versiones oficiales del producto: una básica de 114,99 euros, una gama media a 134,99 euros y la versión premium, idéntica a la que visten los jugadores, que alcanza los 184,99 euros. El promedio de ventas se sitúa en torno a los 145 euros por unidad, aunque las gamas más económicas son las más solicitadas por el gran público.

Desde el club insisten en que, a pesar del éxito, en ningún momento se ha producido un sold out. La previsión de stock ha sido tan ambiciosa como el propio proyecto deportivo. Las existencias se reponen en tiempo real gracias a un sistema logístico de primer nivel, garantizando que ningún aficionado se quede sin su camiseta. La tienda del Camp Nou, por ejemplo, cuenta con 24 cajas para agilizar el proceso de compra y responder a la avalancha de pedidos que se esperan durante todo el verano.

El impacto de la 'Laminemanía' no solo se traduce en ingresos inmediatos por merchandising. Para la junta de Joan Laporta, el fenómeno supone un impulso estratégico que fortalece la marca Barça en los cinco continentes. La capacidad de movilizar a miles de aficionados en más de 170 países y el hecho de superar los 80.000 pedidos en tan solo unas horas sitúan al club como referencia absoluta en el marketing deportivo internacional.