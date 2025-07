Gir de 180 graus amb un fitxatge que interessa a l’Atlético: La reacció de Simeone

El mercat de fitxatges d'aquest estiu està fornint més d'una sorpresa per als seguidors matalassers. L'Atlético de Madrid, un altre estiu més, torna a col·locar el seu nom entre els equips més actius i ambiciosos d'Europa. No és només una qüestió de reforçar la plantilla, sinó d'apostar per un projecte esportiu amb estrelles consolidades i joves talents que busquen fer el salt definitiu sota el comandament de Diego Pablo Simeone.

Fa tot just unes setmanes, els rumors situaven un dels davanters més explosius del futbol europeu a l'òrbita del Barça. Tanmateix, l'operació ha fet un gir inesperat. L'Atlético de Madrid ha pres la davantera en la cursa per Ademola Lookman, l'extrem nigerià de l'Atalanta, que ha despertat l'interès de diversos grans d'Europa després de signar una campanya espectacular a Itàlia.

Segons ha publicat Sky Sport, l'Atalanta ha deixat clar que no vol reforçar un rival directe a la Serie A i preferiria negociar amb clubs estrangers. Aquesta postura ha beneficiat clarament l'Atlético, que ara lidera les converses, mentre que altres pretendents, com l'Inter, queden fora de la pugna. El club blanc-i-vermell, a més, sap que la competència del Barça s'ha diluït els darrers dies a causa de les restriccions econòmiques que travessa l'entitat catalana.

| UEFA

Lookman, xifres d'estrella i el record d'una final europea memorable

El nom de Lookman no és nou per als aficionats al futbol internacional. La temporada passada, l'atacant nigerià va disputar 40 partits oficials amb l'Atalanta, en què va anotar 20 gols i va repartir set assistències. Més enllà dels seus registres, la seva gran nit va arribar a la final de l'Europa League de fa dues edicions, on va ser el gran protagonista en signar un històric hat-trick davant el Bayer Leverkusen. Aquell partit el va consagrar com un futbolista capaç d'aparèixer en els moments més decisius i va elevar la seva cotització al mercat.

Lookman destaca per la seva polivalència en atac: pot jugar tant d'extrem dret com de davanter, cosa que li permetria adaptar-se amb facilitat a l'esquema ofensiu de Simeone. La seva velocitat i capacitat per desequilibrar en l'u contra u el converteixen en una peça diferent del que ara mateix té l'Atlético a la seva plantilla. Tot i alguna irregularitat puntual, el davanter ha demostrat tenir personalitat i caràcter per assumir galons en partits grans.

El preu i la reacció de Simeone: il·lusió per un atac de somni

El principal obstacle perquè l'operació es tanqui és el cost del traspàs. L'Atalanta, en principi, exigeix 50 milions d'euros pel traspàs de Lookman, però segons apunta Sky Sport, podria rebaixar les seves pretensions fins als 40 milions si el destí és fora d'Itàlia. Aquesta xifra encaixa millor en l'estratègia de l'Atlético, que ja ha fet importants inversions aquest estiu, sumant reforços com Thiago Almada, Jhonny Cardoso, Matteo Ruggeri i Álex Baena.

L'arribada de Lookman oferiria a Simeone una varietat tàctica inèdita a l'atac rojiblanc. Es podria veure un front ofensiu format per Griezmann, Julián Álvarez, Baena, el mateix Lookman i companyia... Una combinació que il·lusiona l'afició i que, sobre el paper, situaria l'Atlético entre els equips més temuts d'Europa. Per a Simeone, la competència interna serà un factor clau per mantenir l'exigència en una temporada on el club aspira a lluitar per tots els títols.