Mitjans alemanys confirmen un nou fitxatge de l’Espanyol per a Manolo González

L'Espanyol ha començat la temporada amb pas ferm en el seu retorn a l'elit. Després de sumar una meritòria victòria davant l'Atlético de Madrid i un empat de prestigi contra la Real Sociedad a Anoeta, el conjunt de Manolo González manté un inici il·lusionant. Tanmateix, la direcció esportiva no ha deixat de treballar al mercat i prepara un nou moviment que arriba des d'Alemanya.
L'Espanyol es reforça amb Clemens Riedel
Segons el periodista Florian Plettenberg, el central Clemens Riedel, de només 22 anys, serà nou jugador de l'Espanyol. El traspàs, valorat en 2 milions més variables, inclou un 10% d'una futura venda per al Darmstadt. Allà, al club de Hessen, és on s'ha format i on ha exercit fins i tot com a capità en les seves últimes temporades.
L'operació està pràcticament tancada i, segons informacions de Sky Sports i Florian Plettenberg, el futbolista ja es troba a Barcelona per passar reconeixement mèdic. Si tot transcorre amb normalitat, l'anunci oficial serà imminent.
Un perfil jove amb experiència a la Bundesliga 2
Tot i la seva curta edat, Riedel ja acumula experiència al màxim nivell competitiu a Alemanya. La temporada passada va disputar 33 partits oficials a la segona divisió, aportant un gol i una assistència. A més, va ser internacional sub-21 amb la selecció alemanya, un aval que reforça el seu potencial de creixement.
Tot i que la seva demarcació natural és la de central, el jugador també pot actuar com a pivot defensiu. Això li atorga un plus de versatilitat per a una plantilla que busca alternatives en diversos fronts. De fet, trobar un migcampista defensiu és una de les prioritats de l'Espanyol en aquests últims dies.
La defensa, línia prioritària a Cornellà
El fitxatge de Riedel se suma a les incorporacions de José Salinas, Miguel Rubio i Hugo Pérez, a més de la cessió de Carlos Romero, a la rereguarda perica. L'aposta del club ha estat clara: reforçar la línia defensiva amb joventut, talent i jugadors amb marge d'evolució.
L'arribada de l'alemany respon a una planificació que ja ha deixat deu fitxatges confirmats en aquest mercat. Aquest nombre evidencia la profunda remodelació que viu el conjunt català després del seu retorn a Primera Divisió.
Tot i que l'arribada de Riedel està pràcticament segellada, l'Espanyol no descarta tancar un reforç més al centre del camp abans de l'1 de setembre. La direcció esportiva, liderada per Fran Garagarza, manté diverses negociacions obertes per completar una plantilla que ha il·lusionat l'afició amb el seu bon inici.